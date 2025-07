Weekend trending în București, 19-20 iulie: spectacol aviatic deasupra, Anatolia în farfurie, campionat de table și Insula Iubirii la terasă în avanpremieră 

E anunțat un weekend în care orașul își schimbă ritmul, chiar dacă Bucureștiul poate să fie chiar liber, căci acum e în desfășurare Electric Castle. Capitala tot nu vrea să stea locului: oferă un show aviatic, găzduiește un campionat de table și un concert de muzică braziliană. Care sunt cele mai importante evenimente din București din weekendul 19-20 iulie? Meniul e complet și include și muzică, și teatru, și filme.

Cafeaua de specialitate o poți bea în „grădina secretă cu măslin de pe Traian Doda 5”, descoperită recent de Oana Titică. „Spațiul îndeamnă la creativitate, iar mesajele de pe pereți sunt inspirație pentru idei noi. La Doda5 o să găsești elemente de natură berechet (a nu se rata măslinul care tronează în mijlocul grădinii) în centrul unui design cozy, cu elemente modern-scandinave. La barul unde se prepară cafeaua, lângă espressor, vei găsi borcane cu boabe de cafea, cu originea fiecăreia și notele aferente, gata de mirosit și de ales. Pentru azi, barista a recomandat o cafea Tropical Doppio, dintr-un microlot de Guatemala washed, cu note de mere, pere și cireșe – super aromată și înmiresmată. M-am conformat și bine am făcut”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

Degustare de colivă și o călătorie în Italia

Dacă ai chef de ceva cu totul neașteptat, dar absolut delicios, sâmbătă, pe strada Băcani nr. 1, Corks Cozy Bar organizează un eveniment unic: Marea Degustare de Colivă. Da, ai citit bine.

Colivă reinterpretată – de la versiuni clasice cu nucă și stafide până la creații decadente cu ciocolată, caramel sau chiar înghețată – toate acompaniate de vinuri liniștite și spumante atent alese. Un produs tradițional cu valențe spirituale transformat într-un festin experimental. Bilet early bird: 140 lei / la intrare: 150 lei.

Pe strada Mântuleasa nr. 31, de peste 23 de ani, trăiește o mică capsulă a timpului: Trattoria Roma, un restaurant tradițional italian care a prins gustul și inima cartierului. Interiorul e o călătorie în anii 2000 – scaune cu patină, un acvariu imens, televizor mare –, iar mesele tale pot atinge extremul: de la o “carbonara” lamentabilă, la caracatiță la grătar excelentă și tiramisu onorabil.

Cu bune și cu mai puțin bune, Dragoș Mihăilă l-a încercat și a dat verdictul pe b365.ro – un loc autentic, în care simți că orice farfurie merită încercată.

Show aviatic și festival cu mâncare din Anatolia

Duminică dimineață, începând cu ora 10:00, dacă ești în zona Piața Aviatorilor, vei simți ceva mai mult decât vântul printre copaci. E Ziua Aviației Române și orașul își ridică ochii către cer. Vin F-16, Hercules, elicoptere SMURD, avioane TAROM și acrobații de la Aeroclub. Vin cu vuiet, cu grație, cu onoare.

La Monumentul Eroilor Aerului, are loc o ceremonie militară și religioasă, în onoarea celor care au zburat înaintea noastră. Și pentru câteva minute, Bucureștiul tace și ascultă zborul.

Tot în aer, dar altfel, plutește aroma Anatoliei: sâmbătă și duminică, la Arena Națională, se întoarce Anatolian Food Fest. Și da, miroase a su börek, gözleme și baklava. A ceai negru și muzică live. Derviși rotitori, dansatori, voci turcești și mese pline de viață. Un festival cu gust și suflet, unde pofta nu e păcat, ci tradiție. Accesul este gratuit.

Povești pe muzică din Sao Paolo, vals și rock. Meniul muzical

Dacă vrei ceva mai aproape de grădina cu emoții, mergi sâmbătă seara la Terasa Florilor, unde Mara Halunga și trupa ei transformă poveștile din São Paulo în bossa-nova live.

Cu Cauê De Marinis la chitară și Juan Negretti la percuții, e o seară cu vibrații tropicale și o melancolie blândă, de seară caldă. Te așezi, închizi ochii și la final uiți că ești în București. Bilete: 60 lei online / 70 lei la intrare.

Dimineața de sâmbătă începe cu altfel de acorduri. În grădina J’ai Bistrot, de pe Calea Griviței, se aud valsuri și compoziții clasice curate, curate ca o dimineață de vară. E Classic Set, Flageolet!, ediția a treia. Un brunch cu Chopin, Strauss, un pic de Ceaikovski și o mulțime de suflete liniștite. Intrarea e liberă, dar emoțiile sunt garantate.

Tot sâmbătă, dacă simți că ai nevoie de puțin darkness în mijlocul verii, intră pe ușa de la Art-An-Te, pe Câmpineanu 3. E Dark Poetry cu Corina Sucarov și Milan — o seară cu poezie grea, gotică, ruptă din piept, acompaniată de sunete live compuse pe loc. Se bea ceai, vin sau cafea, ca niște vampiri în mijlocul zilei. Iar cuvintele — îți rămân în oase.

Bilet: 30 lei la intrare.

Pentru cei care cred în energia rockului, sunt două direcții. La Encore Club, sâmbătă, urcă pe scenă Aetheria și More!, două trupe tinere care aduc riffuri grele și atitudine sinceră. De la coveruri Bon Jovi până la compoziții proprii cu influențe grunge. Bilete: 30 lei

Duminică, la Expirat Halele Carol, se cântă și mai tare: PLANT revine alături de Orange Peelher pentru un show intens, cu emoții brute și moshpit în aer. Piese rare, public fidel, și o scenă care vibrează. Biletele costă 40-60 lei.

Campionat de table și proiecție specială de la Insula Iubirii

Într-un alt colț de oraș, la Manasia Hub, sâmbătă de la ora 17:00 se joacă table. Da, ai citit bine: Campionat de Table, cu sistem piramidă, premii lichide și voie bună. Dacă ai noroc și sânge rece, mergi cu încredere. Taxă participare: 15 lei.

Și dacă sâmbătă te prinde seara prin Parcul Național, mergi către Amfiteatrul Mihai Eminescu – unde, de la 21:00, ai Paraziții în concert. Free entry. Versuri grele, beat old-school și un public care știe tot. E Bucureștiul de azi și de ieri, cântat tare.

În fine, dacă vrei ceva relaxat și cu mult zgomot de fond, duminică de la 18:00, la Berăria H, se proiectează în premieră primul episod din noul sezon Insula Iubirii. Terasă, râsete, comentarii live și bilete între 99 și 149 lei, în funcție de poziție. Apoi, din 21 iulie, episodul ajunge și la TV.

Recomandări de teatru și film

Piese de teatru nu prea sunt în această perioadă, dar poți încerca ceva din același registru. Pentru iubitorii de dans în cea mai pură formă, sâmbătă de la 18:30, la Opera Națională, are loc Gala Ballet Summer Camp – cu tineri balerini veniți din toată lumea, coordonați de maeștri ai baletului internațional.

De la fragmente din Bayadera la momente de jazz și dans de caracter, e un spectacol de excelență, eleganță și viitor. Un bilet costă 87 lei.

Dacă vrei să-ți petreci o parte din weekend la răcoare, cu popcorn și povești, cinematografele din București au pregătit un lineup eclectic.

Pentru cei mici (și nu numai), „Super-Charlie” vine cu umor, superputeri și o lecție despre frăție: un băiețel gelos și un bebeluș cu abilități speciale trebuie să salveze orașul.

În registru comic-absurd, „Cine nu e gata” aduce pe ecran povestea unei foste corporatiste devenită coach de carieră cu metode… discutabile, într-o comedie neagră adaptată după bestsellerul Iuliei Nani.

Dacă preferi suspansul, „I Know What You Did Last Summer” revine în forță cu o versiune actualizată a thrillerului clasic.

Iar pentru o experiență intensă și psihologică, „The End” te duce într-un buncăr de lux unde realitatea e mai tulbure decât pare — o distopie care începe liniștit și se destramă spectaculos.