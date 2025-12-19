EVERGENT Investments va distribui un dividend brut de 0,135 lei/acțiune

Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori București sub simbolul EVER, au aprobat cu unanimitate de voturi propunerea Consiliului de administrație privind distribuirea de dividende din rezervele constituite din profitul net al anilor precedenți.

Dividendul brut aprobat este de 0,135 lei/acțiune. Fondul de dividende este estimat la 113.032.883 lei, calculat potrivit art. 105 din Legea nr. 31/1990. Acesta va depinde de achizițiile de acțiuni proprii derulate între data de referință și data de înregistrare. Data de înregistrare va fi 3 iunie 2026 (ex-date: 2 iunie 2026) și 17 iunie 2026 va fi data plății dividendului.

„Votul acționarilor din Adunarea generală confirmă încrederea în disciplina noastră de alocare a capitalului și în direcția strategică pe care o urmăm. Într-un context macroeconomic în schimbare, în mod particular cu ajustări fiscale care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, Consiliul de administrație a considerat că o decizie luată acum, este în avantajul acționarilor. Prin urmare, noi am propus, iar acționarii au aprobat distribuirea dividendelor în 2025. Continuăm să executăm strategia de creștere a activelor, ne ridicăm standardele, iar rezultatele noastre reflectă această abordare.” a declarat Claudiu Doroș, Președintele Consiliului de administrație al EVERGENT Investments.

”Mandatul noastru față de acționari este să creștem câștigurile, să generăm randamente semnnificative și să conducem compania cu focus clar pe rezultate, indiferent de vremurile în schimbare. Aprobarea distribuirii dividendelor arată soliditatea execuției și responsabilitatea cu care administrăm capitalul. Rămânem concentrați pe a genera performanță și pe consolidarea relației cu acționarii noștri.” a declarat Cătălin Iancu, Director general al EVERGENT Investments.

Propunerea Consiliului reflectă angajamentul companiei față de Politica de dividend. Astfel, compania returnează valoare acționarilor printr-un mix predictibil între dividende și programe de răscumpărare, care au ca obiectiv reducerea discountului de tranzacționare prin recunoașterea în piață a valorii activelor administrate și creșterea prețului acțiunii.

Despre EVERGENT Investments

EVERGENT Investments, cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate şi responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât şi prin proiecte de private equity în agribusiness, real estate si tehnologie. www.evergent.ro

Articol susținut de EVERGENT Investments