Evoluția bizară din Ormuz: Navele refuză ajutorul armatei americane, deși Casa Albă susține că „petrolul curge”

Companiile de transport maritim evită să utilizeze schema de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz supravegheată de armata americană, după ce seria de atacuri iraniene asupra navelor a stârnit îngrijorări privind siguranța, au declarat șapte surse din domeniul securității maritime și al industriei transportului maritim pentru agenția de presă Reuters.

Timp de decenii, navele au navigat în și din Golful Persic folosind un set sigur de culori în mijlocul strâmtorii, stabilit de agenția ONU pentru transport maritim în 1968 și denumit „Schema de separare a traficului”.

De la începutul războiului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie, forțele iraniene au minat această zonă, forțând navele să utilizeze una dintre cele două rute improvizate, situate aproape fie de coasta Iranului, fie de cea a Omanului.

Susținerea exporturilor de energie din regiunea Golfului

În iunie, Reuters a scris că armata SUA a ajutat navele să treacă prin strâmtoare, în cadrul unei operațiuni care a implicat zeci de transferuri secrete de petrol de la navă la navă, pentru a menține fluxul exporturilor de energie din Golf. Armata americană a folosit drone aeriene și acvatice, precum și elicoptere pentru a ghida petrolierele.

Inițiativa susținută de SUA a permis exportul a zeci de milioane de barili de petrol, ceea ce a contribuit la atenuarea impactului asupra prețurilor energiei în timpul celei mai mari întreruperi din istorie a aprovizionării cu petrol și gaze.

Cu toate acestea, transportatorii consideră că ruta de pe partea omaneză a strâmtorii este din ce în ce mai periculoasă, în urma unui val de atacuri asupra navelor.

Marți, Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC) și-au asumat responsabilitatea pentru atacurile asupra a două superpetroliere din Emiratele Arabe Unite.

Cel puțin cinci nave au fost atacate începând cu 7 iulie – trei superpetroliere, un tanc de GNL și o navă-cargo – în apele teritoriale ale Omanului care intrau sub incidența programului SUA, potrivit unei analize a incidentelor bazate pe datele furnizate de agenția ONU pentru transport maritim.

Nu era clar dacă toate navele navigau în cadrul programului american de protecție, au precizat sursele citate de agenția internațională de presă.

„SUA nu par să aibă niciun control asupra situației”, a declarat o sursă din sectorul transportului maritim, adăugând că firma sa a decis să nu mai navigheze prin strâmtoare din cauza îngrijorărilor legate de siguranța echipajului și a înrăutățirii situației de securitate.

„Faptul că Iranul continuă să poată viza navele care navighează pe ruta omaneză înseamnă că soluția propusă de administrația Trump pentru a menține traficul naval în mișcare are puține șanse să funcționeze”, a declarat Torbjorn Solvedt, analist principal pentru Orientul Mijlociu la compania de informații privind riscurile Verisk Maplecroft.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, în ciuda atacurilor recente asupra navelor comerciale.

„Strâmtoarea Ormuz este deschisă, iar petrolul curge. Iranul comite acte de terorism internațional trăgând asupra navelor comerciale pașnice, vizând și ucigând civili nevinovați, iar Statele Unite răspund cu fermitate”, a spus Wales.

Escaladare pe fondul reimpunerii blocadei navale din partea SUA

Un oficial din domeniul apărării din SUA, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că, în ultimele șapte zile, peste 100 de nave s-au coordonat direct cu armata americană pentru a traversa strâmtoarea, iar peste 300 au trecut prin regiune în general, dovadă că eforturile conduse de SUA dau roade, chiar dacă volumul tranzitului rămâne sub nivelurile dinainte de război.

Teheranul a amenințat miercuri că va bloca și mai mult exporturile regionale de energie, după ce SUA au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, iar ambele părți au lansat noi atacuri în lupta pentru controlul strâmtorii strategice.

Teheranul dă de înțeles că ar putea apela la aliații săi Houthi din Yemen pentru a bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, care duce spre Marea Roșie, deschizând un nou front împotriva Washingtonului și punând în pericol două dintre cele mai vitale artere maritime ale lumii.

Nouă tancuri de GNL operate de companii grecești, care au navigat în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz în ultima săptămână pentru a încărca marfă, au rămas blocate în interiorul strâmtorii din cauza problemelor de securitate, a declarat o altă sursă din domeniul transportului maritim.

Alte două tancuri petroliere au fost atacate începând din 7 iulie în apele deschise din afara strâmtorii Ormuz.

Strâmtoarea este deschisă, susține Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat marți, într-o postare pe Truth Social, că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția celor iraniene”.

Marți, SUA au reinstituit blocada asupra transportului maritim care are legături cu Iranul.

Săptămâna trecută, Centrul Comun de Informații Maritime, condus de Marina SUA, a ridicat nivelul de risc pentru navele din strâmtoare de la „substanțial” la „sever”, cu un nivel sub cel mai ridicat, „critic”.

Creșterea nivelului de risc a venit în urma atacurilor asupra a trei petroliere.

Într-o notă emisă de Marina SUA după lansarea, luna trecută, a planului coordonat de SUA, companiile au fost informate că se vor depune eforturi ca echipajele navelor să fie avertizate, „dar s-ar putea să nu fie posibilă comunicarea amenințărilor către nave în timp real”.

Armata americană nu a oferit suficiente clarificări cu privire la riscurile cu care se confruntă navele care navighează pe ruta omaneză, au afirmat cinci dintre sursele citate de Reuters.

„Au afirmat că Strâmtoarea Ormuz «nu este închisă» și rămâne disponibilă pentru utilizare”, a spus o sursă din domeniul securității maritime. „Acest lucru îi face pe operatori nervoși și nesiguri. Deși toți trebuie să își facă propriile evaluări de risc, este clar că nu este sigur, așa că de ce să se spună că este deschisă?”

Compania elenă din domeniul securității maritime Diaplous a transmis marți, într-un comunicat, că nivelul de amenințare rămâne ridicat și a recomandat companiilor de transport maritim să suspende călătoriile până sâmbătă.

MARISKS, o altă companie greacă din același sector, a afirmat, de asemenea, marți, într-un comunicat separat: „În acest moment, nu există nicio garanție că tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz poate fi efectuat cu un nivel acceptabil de siguranță.”