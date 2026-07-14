Trump s-a răzgândit și nu mai impune taxa pentru Strâmtoarea Ormuz. Într-un anunț despre „blocada totală”, a spus și cu ce o înlocuiește

Președintele american Donald Trump a anunțat că renunță la propunerea lui ca SUA să perceapă o o taxă de 20% pentru paza Strâmtorii Ormuz, în contextul conflictului cu Iranul, afirmând marți că va urmări, în schimb, încheierea unor acorduri de investiții cu statele din Golf, informează Reuters.

Luni spre marți, forțele americane au lansat valuri de atacuri pentru a treia noapte consecutivă, după ce Teheranul a anunțat că a închis strâmtoarea, ceea ce l-a determinat pe Trump să reinstituie luni blocada navală asupra transportului maritim iranian și să propună taxa respectivă.

Însă cu puțin mai puțin de cinci ore înainte ca taxa să intre în vigoare, la ora 20:00 GMT, Trump a anunțat că strâmtoarea este deschisă tuturor navelor, cu excepția celor iraniene.

„Pe baza unor discuții extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% către Statele Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diverse țări din Golf le vor încheia cu Statele Unite”, a motivat liderul de la Casa Albă, într-o postare pe Truth Social.

Mesajul integral al lui Trump:

„ Petrolul curge ca niciodată, grație puterii impresionante a armatei Statelor Unite. Un salut special adresat secretarului de război, Pete Hegseth, președintelui Comitetului Șefilor de Stat Major, Dan Caine, și șefului Comandamentului Central al Statelor Unite, amiralul Brad Cooper. Datorită lor și tuturor membrilor celei mai puternice armate din lume, DE DEPARTE, Strâmtoarea Ormuz este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția celor iraniene – iar asta din cauza conducerii lor mincinoase, violente și răuvoitoare, care îi conduce pe calea DISTRUGERII TOTALE.

Petrolul curge ca niciodată, grație puterii impresionante a armatei Statelor Unite. Un salut special adresat secretarului de război, Pete Hegseth, președintelui Comitetului Șefilor de Stat Major, Dan Caine, și șefului Comandamentului Central al Statelor Unite, amiralul Brad Cooper. Datorită lor și tuturor membrilor celei mai puternice armate din lume, DE DEPARTE, Strâmtoarea Ormuz este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția celor iraniene – iar asta din cauza conducerii lor mincinoase, violente și răuvoitoare, care îi conduce pe calea DISTRUGERII TOTALE. Prin urmare, vom institui o blocadă TOTALĂ, dar numai asupra navelor care sosesc în sau pleacă din porturile iraniene sau care transportă orice are legătură cu mărfuri iraniene. Pe baza unor discuții extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% către Statele Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diversele țări din Golf le vor încheia cu Statele Unite.

Aceste investiții vor fi URIAȘE, dar, în același timp, extrem de benefice pentru ei și pentru viitorul lor. După cum știe toată lumea, avem cea mai mare investiție în dolari din istorie în Statele Unite, dintre toate țările, dar aceste noi investiții vor face ca această cifră să crească și mai mult, iar fabricile, uzinele și echipamentele vor curge în Statele Unite la niveluri istorice, ceea ce va crea milioane de locuri de muncă AMERICANE suplimentare, foarte bine plătite! America CÂȘTIGĂ din nou, câștigând ca niciodată până acum.

Zilele în care Iranul ucidea sute de mii de oameni, inclusiv 52.000 de protestatari, s-au TERMINAT și, cel mai important, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni.”

Prețurile futures ale petrolului și-au redus avansul după publicarea postării, după ce crescuseră mai devreme în cursul zilei marți.

Intensificarea atacurilor a sporit îndoielile că memorandumul de înțelegere semnat luna trecută ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, care a perturbat aprovizionarea globală cu energie și a stârnit temeri privind o creștere a inflației la nivel mondial.

Iranul a ripostat atacând o bază a armatei americane din Iordania cu rachete balistice, în timp ce Bahrainul, care găzduiește o bază navală americană, a declarat că a respins un atac aerian iranian. Iordania a transmis că a doborât patru rachete balistice, iar în Manama, capitala Bahrainului, s-au auzit explozii.

Înainte de război, aproximativ o cincime din traficul mondial de petrol și gaze trecea zilnic prin Strâmtoarea Ormuz. Dacă SUA ar fi impus o taxă de 20%, aceasta ar fi putut genera aproximativ 240 de milioane de dolari pe zi.

Agenția ONU pentru transport maritim a anunțat, între timp, că se opune oricăror taxe pentru strâmtorile utilizate în navigația internațională și că nu există niciun temei juridic pentru introducerea unor tarife obligatorii pentru tranzitul prin strâmtori.

Trump a notificat Congresul despre un nou război împotriva Iranului

Preşedintele Trump i-a informat oficial pe legiuitorii americani în weekend că Statele Unite se află din nou în război cu Iranul, ceea ce acordă administraţiei sale un termen suplimentar de 60 de zile pentru a recurge la forţă militară în regiune fără aprobarea Congresului, a scris luni Politico.

Într-o scrisoare adresată Congresului, datată 10 iulie şi obţinută de ediția americană a Politico, Trump a afirmat că atacurile care au început pe 7 iulie reprezintă o acţiune militară în conformitate cu responsabilitatea lui „de a proteja cetăţenii americani şi interesele Statelor Unite, atât pe teritoriul naţional, cât şi în străinătate”.

Acest război intermitent s-a dovedit foarte dificil de rezolvat pentru Trump, în contextul în care cele două ţări se luptă pentru controlul Strâmtorii Ormuz, un punct strategic vital pentru aprovizionarea mondială cu energie. Trump şi-a exprimat furia faţă de incapacitatea de fi încheiat un acord de pace cu Iranul, în timp ce republicanii se tem să nu fie învinuiţi pentru preţurile ridicate la benzină în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului („midterms”).

Notificarea adresată legislatorilor a venit în urma declaraţiei lui Trump conform căreia armistiţiul de două luni cu Iranul s-a încheiat oficial. Armistiţiul, declarat iniţial în aprilie, a fost fragil încă de la început, pe fondul atacurilor frecvente din partea ambelor ţări, deşi administraţia Trump a insistat în repetate rânduri că nu s-a reluat un război pe scară largă, notează News.ro.

Oficialii Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) au declarat că forţele militare americane au lovit peste 300 de ţinte militare iraniene în ultima săptămână, ca ripostă la ostilităţile continue ale Teheranului în strâmtoare.

Trump îi notificase anterior pe parlamentarii americani, în luna mai, că războiul declanşat în februarie „s-a încheiat”, anulând astfel termenul legal de 60 de zile în urma căruia operaţiunile militare trebuie să înceteze dacă nu au autorizarea Congresului. Armistiţiul care intrase în vigoare la începutul lunii aprilie fusese prelungit pe termen nelimitat, iar Casa Albă a susţinut că această măsură a oprit curgerea termenului privind puterile de război ale președintelui.

Oponenţii războiului de la Capitol Hill au susţinut însă că acest argument reprezintă o interpretare eronată a legii. Aceştia au subliniat că Marina SUA continua să menţină un blocaj menit să forţeze mâna Teheranului, chiar dacă operaţiunile militare majore fuseseră suspendate.

Noua notificare complică probabil eforturile în curs ale Congresului de a pune capăt războiului cu Iranul.

Luna trecută, Senatul a votat în favoarea încetării ostilităţilor, într-o acţiune de frondă la adresa preşedintelui rămasă totuşi în mare parte simbolică, dar totuşi o înfrângere pentru Trump, care a asistat la o erodare treptată a sprijinului Congresului pentru angajamentele sale militare împotriva Teheranului.

Acel vot, cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă, a fost determinat de patru republicani care s-au alăturat democraţilor pentru a vota împotriva războiului, cu excepţia cazului în care acesta primea undă verde din partea Congresului. Voturile lor, combinate cu absenţele senatorilor Dave McCormick şi Mitch McConnell, au fost suficiente pentru a impulsiona adoptarea măsurii privind puterile de război.

Acţiunea Senatului a urmat unui vot similar, încununat de succes, din Camera Reprezentanţilor, unde patru republicani s-au alăturat democraţilor pentru a solicita, cu 215 voturi la 208, încetarea operaţiunilor militare în Iran, cu excepţia cazului în care acestea ar fi autorizate de Congres.

Însă impactul juridic al acestor voturi a fost limitat. Rezoluţiile concurente sunt acte legislative care nu au fost încă testate din punct de vedere juridic şi care nu sunt transmise preşedintelui pentru a fi promulgate. Orice măsură care ar putea restricţiona aceste puteri prezidenţiale s-ar confrunta, aproape sigur, cu un veto din partea Casei Albe.

În scrisoarea adresată Congresului, Trump a scris că forţele militare americane „rămân pregătite să ia măsuri suplimentare, după cum este necesar şi adecvat, pentru a face faţă unor noi ameninţări şi atacuri asupra Statelor Unite sau a aliaţilor şi partenerilor săi şi pentru a se asigura că Guvernul Republicii Islamice Iran încetează să mai reprezinte o ameninţare pentru Statele Unite şi pentru aliaţii şi partenerii noştri”.