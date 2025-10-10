Evoluția Fresh Corner în 10 ani: de la prima cafea servită la Ploiești, la peste 6 milioane de cafele servite în toată țara

MOL România sărbătorește 10 ani de la lansarea conceptului gastro Fresh Corner, prin care a transformat experiența din stațiile sale. În 2015, Fresh Corner a redefinit experiența clienților din stațiile de servicii, oferind alături de carburant și o pauză de calitate, cu cafea, produse de patiserie proaspete și gustări rapide.

Primul Fresh Corner din afara Ungariei a fost deschis la Ploiești, România, în 2015. De atunci, conceptul a traversat un proces de dezvoltare accelerată. În doar câțiva ani, numărul de cafele vândute a ajuns la milioane de cești anual. În 2020, rețeaua a depășit pragul de 10 milioane de hotdogi vânduți, produs devenit emblematic pentru brand. Anul 2024 a adus un nou record pentru Fresh Corner România: clienții au savurat peste 6,5 milioane de cafele și mai bine de 3,7 milioane de hotdogi. Stația MOL Murfatlar s-a remarcat la nivel național, cu peste 140.000 de cafele și 111.000 de hotdogi vânduți într-un singur an.

„La 10 ani de la lansare, Fresh Corner a devenit un loc preferat pentru pauze pline de savoare, iar conceptul gastro s-a integrat în rutina consumatorilor. Reducerile de care beneficiază prin programul de loialitate MOL Move sunt foarte apreciate de cei care vor să se bucure de aceeași calitate, dar la prețuri mai mici, cu până la 20%. Suntem recunoscători pentru încrederea clienților și suntem motivați să continuăm să punem aceeași pasiune și dedicare în procesul de inovare și dezvoltare a gamei de produse”, a declarat Geanina Ghiculescu, Head of Retail MOL România.

Succesul Fresh Corner se datorează unei abordări orientate spre analiza trendurilor de consum și adaptarea constantă a ofertei. Oferta include cafea 100% Arabica braziliană și blend Arabica-Robusta, hotdogi preparați cu cârnați de calitate Pick, cu conținut ridicat de carne, dar și produse surprinzătoare, precum hotdogi cu rețete sezoniere sau reinterpretări moderne ale clasicelor gustări, cum este pizza wrap. Brandul a lansat propriul blend de cafea în 2023, calibrând aromele în funcție de rezultatele unor focus-grupuri la care au participat și clienți din România. În total, în cei 10 ani, au fost servite peste 550 de milioane de cești de cafea în întreaga rețea.

Gusturile și preferințele clienților Fresh Corner se reflectă și în topul celor mai comandate cafele din România: pe primul loc se află Caffe Latte, cu 19% dintre produsele servite, urmat de Cappuccino, cu 13%, și Espresso, cu 12%. Aceste cifre confirmă faptul că Fresh Corner a devenit un punct de referință pentru pasionații de cafea, integrându-se în rutina zilnică a milioane de români.

Aniversarea de 10 ani este marcată printr-o campanie specială, dedicată tuturor utilizatorilor aplicației MOL Move. Pentru că această aniversare este despre momentele care contează, clienții au la dispoziție 10 cupoane aniversare Fresh Corner, cu reduceri speciale, direct în aplicație. Celelalte opt cupoane vor rămâne active în aplicație timp de trei săptămâni, pentru a sărbători cu gust fiecare pauză.

În paralel cu dezvoltarea comercială, MOL România și Fresh Corner au rămas aproape de comunitate prin implicarea în proiecte sociale. În 2024, compania a susținut Asociația Dăruiește Viață cu 100.000 de euro pentru a sprijini colaborarea dintre Spitalul Marie Curie și centre internaționale de excelență în tratarea cancerului pediatric.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România. MOL România este prezentă pe piața locală de 30 de ani și oferă un portofoliu comprehensiv de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 236 de stații de servicii la nivel național, două depozite de carburanți la Giurgiu și Tileagd și un terminal GPL la Tileagd. În ultimul deceniu, de când MOL a introdus în România conceptul Fresh Corner, vizitele în stațiile de servicii sunt mai savuroase, deoarece clienții au la dispoziție o gamă variată de cafele și produse alimentare proaspăt preparate, precum hot-dog sau sandviciuri. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de afaceri la București, un birou administrativ la Arad și un număr de 278 de angajați proprii. În 2005, MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, urmat, anul trecut, de lansarea platformei MOL MOVE, care oferă o experiență digitalizată de ultimă generație și beneficii exclusive. De cinci ani, compania a investit în dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru posesorii de vehicule electrice, instalând puncte MOL Plugee în 41 dintre stații, care în prezent pot deservi simultan 96 de vehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților din care face parte și investește în programe de responsabilitate socială care vizează domenii precum: educația, sportul, sănătatea sau mediul. Unul dintre cele mai vechi programe de responsabilitate socială este Spații Verzi, care sărbătorește 20 de ani de existență în 2025. De-a lungul timpului, prin programul Spații Verzi au fost implicați peste 250.000 de oameni în activități create cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă cum se pot implica în protejarea naturii.

Articol susținut de MOL