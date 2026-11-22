Ministrul Educaţiei din Coreea de Sud, Choi Kyo-jin, şi-a dat demisia, duminică, la câteva zile după examenele naționale de admitere la universitate, desfășurate sub un control strict pentru a evita fraudarea lor.

Polemica a izbucnit după ce cel care a obţinut cel mai mare punctaj la un concurs pentru contabili fiscali a mărturisit că a folosit o cameră video şi un smartphone pentru a utiliza AI, relatează News.ro, care citează AFP.

Dezvăluirile au avut loc cu patru zile înainte de Suneung, dificilul examen de admitere la universitate la care au participat jumătate de milion de studenţi.

Au urmat măsuri fără precedent: conexiunea Wi-Fi a fost întreruptă în jurul centrelor de examinare și au fost anunțate recompense de 68.000 de euro oricui ar semnala cazuri de fraudă. Și asta deoarece în Coreea de Sud, țară extrem de competitivă, acest examen duce la locurile de muncă cele mai bine remunerate şi poate influenţa chiar şi perspectivele de căsătorie.

„Acum că examenul s-a încheiat, îmi asum responsabilitatea”

Ministrul Educaţiei, Choi Kyo-jin, a reușit însă să devină ținta criticilor. Când a fost întrebat de parlamentari, dacă autorităţile vor putea identifica trişorii în ziua examenului de admitere la studii superioare, politicianul în vârstă de 72 de ani a răspuns: „Datorită vârstei mele, nu sunt sigur că voi fi în măsură să fac acest lucru”.

În total, potrivit autorităţilor, în cadrul examenului de joi au fost identificate 111 cazuri de comportament necorespunzător legate de dispozitive electronice.

În aproape jumătate dintre aceste cazuri, candidaţii nu îşi predaseră telefoanele mobile, care au fost în cele din urmă depistate graţie mesajelor electronice trimise de autorităţi.

„Examenul s-a încheiat fără incidente majore. Cu toate acestea, nu cred că pot scăpa de criticile populaţiei, potrivit cărora nu am asigurat o pregătire suficientă”, a scris Choi pe X.

„Acum că examenul s-a încheiat, îmi asum întreaga responsabilitate şi îmi prezint demisia”, a adăugat el.

Preşedinţia a anunţat că şeful statului, Lee Jae Myung, a acceptat-o.