„Excepția Pete Hegseth” și militarul american care a primit doi ani de închisoare pentru un email

Jeffrey Goldberg, redactor-șef la The Atlantic, a publicat în 2025 un schimb de mesaje între oficiali din administraţia americană cu informaţii detaliate despre iminente lovituri ale SUA din Yemen. El fusese adăugat din greșeală într-un grup nesecurizat de Signal.

Jurnalistul scrie, într-un editorial publicat zilele trecute în The Atlantic, că, la aproape un an de la acea gafă de proporție a liderilor americani, „nimeni din administrația Trump nu a suportat consecințe”.

„A trecut aproape un an de la scandalul de securitate națională care avea să fie numit, inevitabil, Signalgate – și care a izbucnit pe iPhone-ul meu”.

Jeffrey Goldberg este jurnalist american și redactor-șef al revistei The Atlantic. În martie 2025, oficiali de rang înalt din administrația Trump l-au adăugat din greșeală într-un grup de chat pe aplicația Signal în care se discutau planuri militare americane, inclusiv lovituri împotriva rebelilor houthi din Yemen.

„Vremea este FAVORABILĂ. Tocmai AM CONFIRMAT cu CENTCOM că avem undă verde pentru lansarea misiunii”, scria Hegseth pe grupul de chat. Centcom – Comandamentul Central – este comandamentul de luptă al armatei americane pentru Orientul Mijlociu.

Jeffrey Goldberg a documentat întreaga conversație și a publicat articolele care au declanșat controversa privind securitatea informațiilor la cel mai înalt nivel al guvernului american.

La un an după scandalul privind scurgerea de informaţii secrete, el scrie despre consecinţele articolelor sale.

Militarul care a primit doi ani de închisoare pentru un email

În textul din The Atlantic, jurnalistul trece în revistă mai multe sancțiuni date de Tribunalele Militare, inclusiv cazul unui jurnalist „Curții Marțiale pare că nu-i scapă multe”, comentează el.

un caporal de marină a fost condamnat la cinci zile de detenţie şi retrogradat pentru „dispreț sau lipsă de respect față de un subofițer sau maistru militar și lipsă de respect față de un ofițer superior aflat la comandă”.

un locotenent din Forţele Aeriene a fost condamnat la 30 de zile de detenţie şi o mustrare pentru comportament „nedemn de un ofițer”, după ce a băut în timpul serviciului și și-a insultat superiorii.

unui specialist din armată i-a fost redus gradul şi i s-a interzis să părăsească unitatea timp de 14 zile pentru lipsă de respect față de o superioară, „întrerupând-o când vorbea și plecând apoi”.

un colonel a fost condamnat la 2 ani de închisoare după ce a trimis fotografia unui e-mail clasificat unei femei cunoscute online. Emailul conţinea informaţii despre o operaţiune militară viitoare.

„Toţi, mai puţin unul”

Jurnalistul Jeffrey Goldberg remarcă însă că secretarul american al Apărării Pete Hegseth, care a dezvăluit momentul atacurilor martie 2025, din Yemen, cu câteva ore înainte ca acestea să aibă loc, nu a primit nicio sancţiune.

„Statele Unite sunt acum implicate într-o campanie de bombardamente, mai amplă și mai susținută decât loviturile împotriva houthi. În fiecare zi, sute de aviatori primesc ordin să intre în spațiul aerian de deasupra Iranului. Viețile lor depind de securitatea operațională pe care cultura responsabilității din armată este menită să o protejeze. Departamentul Apărării are aproape 3 milioane de angajați, militari și civili. Toți sunt supuși regulilor și regulamentelor care le guvernează numeroase aspecte ale comportamentului. Oricare dintre ei ar fi suportat consecințe grave pentru că a anunțat, pe o aplicație de mesagerie nesecurizată, că Statele Unite urmau să trimită piloți deasupra teritoriului inamic. Toți, mai puțin unul”, scrie Jeffrey Goldberg.

Cum a ajuns jurnalistul în posesia unor secrete militare

Jurnalistul descrie, în articolul din The Atlantic, succesiunea evenimentelor din urmă cu un an: pe 11 martie 2025, a primit o invitație de conectare pe Signal, de la Michael Waltz, la acea vreme consilier pentru securitate al preşedintelui Donald Trump.

La scurt timp, a fost invitat într-un grup cu numele „Houthi PC small group”. PC este abrevierea de la „principals committee”, care înseamnă Comitetul principalilor decidenți din Consiliul de Securitate Națională. Houthi este grupul rebel din Yemen, susținut de Iran. Din grupul de 18 persoane făceau parte vicepreședintele J. D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, Pete Hegseth, directorul CIA, John Ratcliffe, și directorul serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard.

„Chat-ul era extrem de realist şi fascinant. Am urmărit cum se purta o dezbatere serioasă dacă SUA ar trebui să lanseze imediat lovituri împotriva ţintelor teroriste Houthi din Yemen”, scrie ziaristul. El povesteşte că JD Vance s-a opus loviturilor, motivând că Europa ar beneficia disproporţionat, însă Pete Hegseth a spus că „Suntem pregătiţi să executăm şi, dacă aş avea votul final, cred că ar trebui să o facem”.

Apoi a venit ziua atacurilor din Yemen

Sâmbătă, 15 martie, la ora locală 11.44 dimineaţa, pe grupul de Signal a apărut o alertă de la Pete Hegseth, care a promis că Yemen-ul va fi atacat în două ore. Textul trimis de el cuprindea o informaţie care ar fi putut fi folosită pentru a ucide personal militar sau de informaţii american, spune ziaristul The Atlantic. „Am văzut lucruri stranii în cariera mea, dar nimic asemănător”, mărturiseşte acesta.

După ce atacul a fost confirmat, în chat au început să curgă felicitările. Mike Waltz a postat trei emoji: un pumn👊, steagul american, şi foc🔥. Steve Witkoff, negociatorul global al lui Trump pentru conflicte, a răspuns cu cinci emoji: două mâini în rugăciune, un biceps flexat și două steaguri americane. „Houthii sunt teroriști detestabili și, în opinia mea, trebuie combătuți și înfrânți, dar tot a fost ceva tulburător în proliferarea de emoji”, scrie jurnalistul Jeffrey Goldberg.

Pentru a nu fi acuzat că a încălcat Legea Spionajului, el a părăsit chat-ul în aceeaşi zi – acţiune în urma căreia membrii grupului primesc o notificare. Niciun oficial nu a reacţionat însă atunci când a văzut notificarea.

„Ca reporter, am fost ușurat; ca cetățean, am fost scandalizat de încălcarea primei porunci a igienei digitale: să știi cine se află în chat-ul tău de grup”, scrie jurnalistul The Atlantic.

După apariţia articolului, oficialii americani prezenţi în grup au lansat mai multe atacuri la adresa jurnalistului şi a revistei şi au susţinut că nimeni nu a discutat informaţii confidenţiale sau secrete în chat. Cu toate acestea, agenţiile guvernamentale se opuneau publicării integrale a conversaţiei.

Ce a urmat. Lecţia pe care a învăţat-o Donald Trump

După ce The Atlantic a publicat şi conţinutul secret al mesajelor, senatorii Roger Wicker şi Jack Reed au cerut o investigaţie a Pentagonului.

Două persoane păreau însă să nu fie alarmate de scandalul creat. Vicepreşedintele JD Vance chiar a revenit pe grup, după apariţia articolului The Atlantic, pentru a face o glumă: „Chat-ul ăsta e cam mort. Se mai întâmplă ceva?”, a scris el.

Cea de-a doua persoană era chiar preşedintele Donald Trump. Acesta chiar a acceptat să acorde un interviu publicaţiei şi a cerut ca jurnalistul Jeffrey Goldberg să fie prezent alături de colegii săi care solicitaseră interviul. În cadrul dialogului, preşedintele SUA a confirmat autenticitatea informaţiilor însă a spus că singura lecţie învăţată din acest episod a fost: „poate să nu mai folosim Signal”.

Câteva luni mai târziu, un raport al inspectorului general al Departamentului Apărării arăta că „Dacă aceste informații ar fi ajuns în mâinile adversarilor Statelor Unite, forțele houthi ar fi putut contracara forțele americane sau ar fi putut repoziționa personal și echipamente pentru a evita loviturile planificate. Chiar dacă aceste lucruri nu s-au întâmplat în cele din urmă, acțiunile secretarului au creat un risc pentru securitatea operațională care ar fi putut duce la eșecul obiectivelor misiunii americane și la posibile pierderi în rândul piloților americani”.

Raportul a concluzionat însă că, deoarece secretarul Apărării Pete Hegseth deține „autoritate originară de clasificare” – adică are puterea de a declasifica secrete după bunul plac –, el nu a încălcat, din punct de vedere tehnic, nicio regulă privind secretul informațiilor.