EXCLUSIV. Alegeri București. Ultimul sondaj AtlasIntel arată o inversare neașteptată de poziții în competiția care rămâne „la milimetru” între candidați / Totul este posibil duminică, 7 decembrie, la vot

Vineri, HotNews a primit cel de-al treilea și ultimul sondaj pe care compania AtlasIntel l-a făcut în această campanie. Realizat în perioada 1-5 decembrie, sondajul o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1% în fața lui Daniel Băluță, ceea ce semnifică practic egalitate. Iar Ciprian Ciucu îi urmează la mai puțin de 4%, menținând cursa extrem de strânsă.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, însă, aceeași casă de sondare l-a plasat pe Călin Georgescu abia pe 5, departe de rezultatul de la vot.

Duminică, 7 decembrie, bucureștenii vor decide nu doar viitorul primar al orașului, ci, așa cum s-a întâmplat deseori, vor da un semnal pentru starea politică din întreaga țară.

Alexandrescu și Băluță au schimbat pozițiile, dar distanța de 0,1% e infimă

Al treilea sondaj AtlasIntel o indică, pentru prima dată, pe locul 1 pe Anca Alexandrescu. Cu 24%, candidata susținută de AUR este cu doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, care are 23,9%.

Practic, pozițiile celor doi s-au inversat față de al doilea sondaj AtlasIntel, din 1 decembrie, când Băluță conducea cu 0,1%, aceeași distanță infimă.

Ciucu 20,2%, Drulă 15,3%

Pe locul 3 vine Ciprian Ciucu, reprezentantul PNL, cu 20,2%, la sub 4% de cei doi. Asta înseamnă că, potrivit margii de eroare a sondajului, între primii trei distanța este „prea apropiată pentru a declara un favorit”, folosind o expresie din alegerile SUA. Ciucu e în ușoară scădere, de la 21,7% la 20,2%.

Candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu 15,3%. Drulă a rămas constant, anteriorul sondaj arătându-l la 15,5%.

În primul sondaj, cel din 17 noiembrie, toți cei primii patru erau plasați în intervalul de 1,5%, fiind foarte apropiați. Ordinea era: Ciucu 19,2%, Băluță 18,6%, Drulă 18,1%, Anca Alexandrescu 17,9%.

Ciceală a ajuns la 10%

Pe 5 vine Anca Ciceală, reprezentanta partidului progresist de stânga SENS, care a crescut la 10%, de la 8,4% în anteriorul sondaj. Este scor complet neașteptat pentru candidata SENS, care a cheltuit de departe cei mai puțini bani în campanie, dintre primii 5 clasați.

Elementele sondajului

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Ceilalți candidați nu contează și nu par că pot influența

1,9% reprezintă vot nul/alb sau nu votez, în timp ce 1,6% dintre cei care au răspuns spun că votează alt candidat, iar 1,5% nu știu.

Sub un procent au candidatul independent Eugen Teodorovici – 0,7%, George Burcea de la POT – 0,4%, Gheorghe Nețoiu – 0,3% și Vlad Gheorghe (Drept) – 0,2%. Vlad Gheorghe și-a anunțat retragerea, între timp, pentru a-l susține pe Ciprian Ciucu de la PNL.

Schimbări față de primul sondaj

Sondajul realizat în perioada 27-30 noiembrie

Sondajul realizat în perioada 12-14 noiembrie

Primul sondaj AtlasIntel a fost realizat pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie, a fost publicat pe 17 noiembrue și arăta următorul clasament: Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și pe locul 4 Anca Alexandrescu.

Ciucu era creditat atunci cu 19,2% și era urmat de candidatul PSD, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, cu 18,6%. A fost cel mai mic procent pe care l-a avut Băluță până atunci într-un sondaj. Celelalte case de sondare (Curs și Avangarde) îl creditau cu scoruri între 24 și 27%.

Pe locul trei în primul sondaj AtlasIntel, publicat în 17 noiembrie, se afla Cătălin Drulă de la USR, cu 18,1%, urmat de Anca Alexandrescu cu 17.9%.

Supriza primul sondaj AtlasIntel a fost Ana Ciceală, cu 7,1%, fiind pentru prima dată când un sondaj a creditat-o cu un asemenea scor. Plecată din USR, ea este candidata SENS, aparținând curentului stânga progresist.

Cât de aproape de rezultat au fost sondajale de opinie la alegerile de anul trecut din București

Potrivit unei analize publicate anul trecut de AtlasIntel, la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din 2024, cercetările AtlasIntel au fost cel mai aproape de rezultatul oficial al alegerilor. Acestea s-au aflat cu cel mult 0,7pp în afara marginii de eroare.

Rezultatul lui Nicușor Dan a fost subestimat de către AtlasIntel cu 2,4pp. Toate celelalte case de sondare au subestimat rezultatul lui Dan cu erori între 4,6pp și 20,4pp.

Rezultatele obținute de Gabriela Firea, Cristian Popescu Piedone și Diana Iovanovici- Șoșoacă au fost estimate de AtlasIntel cu erori mai mici de un punct procentual.

Nu la fel de aproape de rezultat însă au fost sondajele pentru alegerile prezidențiale. Înainte de scrutinul din 24 noiembrie 2024, anulat apoi, HotNews.ro a prezentat mai multe sondaje de opinie realizate de către AtlasIntel. Pe 22 noiembrie 2024, un sondaj AtlasIntel arăta ascensiunea continuă a lui Călin Georgescu, dar îl clasa pe locul 5. O dădea însă pe Elena Lasconi în turul 2, așa cum s-a și întâmplat de altfel.