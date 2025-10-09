EXCLUSIV Co-fondator Glovo: Colaborăm întotdeauna cu autoritățile fiscale. Insistăm ca firmele de curierat să respecte reglementările în vigoare

Sacha Michaud, co-fondator Glovo, a vorbit într-un interviu exclusiv pentru StartupCafe.ro, la sediul companiei din Barcelona, despre modul în care platforma colaborează cu companii partenere terțe din România. Discuția a avut loc în contextul controalelor derulate de ANAF și Inspecția Muncii asupra firmelor de curierat care operează prin aplicații de livrări similare celei lansate de startup-ul spaniol.

Citiți mai mult pe StartupCafe.