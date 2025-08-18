Sari direct la conținut
EXCLUSIV Dacia poate anunța un motor full-hibrid complet nou, pe Sandero
Discuțiile pe marginea introducerii unei motorizări hibride pe actuala generație a modelului Dacia Sandero, inclusiv pe modelele înrudite, Jogger și Logan, s-au intensificat în ultima perioadă, deși compania nu a confirmat deocamdată care va fi propulsorul ales pentru acest model. O nouă informație obținută de Profit.ro arată însă că producătorul de la Mioveni poate anunța în acest an un motor hibrid complet nou.

