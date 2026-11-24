Un raport realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta, va fi prezentat marți la București, în prezenţa guvernatorului Mugur Isărescu şi a premierului Luca Niculescu. Fragmentele obținute de HotNews.

„Există un consens larg privind lipsa generală de calitate și expertiză din administrația publică a României. Deși există funcționari publici foarte competenți și motivați, ponderea lor este insuficientă, ceea ce îngreunează funcționarea eficientă a statului”, scrie în raport.

Politizarea instituțiilor publice continuă să provoace mari pagube României.

După prezentare, Enrico Letta va discuta concluziile cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu directorii generali ai PPC România și Băncii Transilvania, Alessio Menegazzo și Ömer Tetik. La ora 15.00, Letta va fi primit la Palatul Cotroceni.

România a recuperat o parte importantă din decalajul față de economia europeană, dar se confruntă în continuare cu probleme care îi limitează competitivitatea, se arată în prezentarea raportului. Autorii analizează ce decizii poate lua România pentru ca economia să continue să crească până în 2035.

HotNews publică în premieră extrase din prima parte a recomandărilor, dedicată guvernanței. Celelalte domenii analizate includ politica economică și bugetară, sistemul financiar, energia, digitalizarea și inteligența artificială, educația, cercetarea și forța de muncă. Raportul face și propuneri pentru anumite sectoare ale economiei.

De ce pleacă specialiștii din ministere tocmai la organizațiile care consiliază statul

„Există un consens larg privind lipsa generală de calitate și expertiză din administrația publică a României. Deși există funcționari publici foarte competenți și motivați, ponderea lor este insuficientă, ceea ce îngreunează funcționarea eficientă a statului”, scriu autorii studiului.

Un exemplu dat de aceştia este relația ministerelor cu Banca Mondială, Comisia Europeană și alte organizații care oferă asistență tehnică. Sprijinul lor este esențial, spun autorii, dar ar trebui să fie temporar, până când instituțiile românești își formează propriii specialiști. În România, însă, dependența de ajutorul extern i-a descurajat pe cei care iau decizii la nivel central și local să investească în oamenii din instituții, potrivit raportului.

Autorii descriu și o consecință pentru ministere: „Funcționari publici români talentați pleacă din ministere pentru a lucra în organizații care oferă asistență tehnică și consultanță externă”.

Ce se întâmplă în ministere când se schimbă puterea politică

„În România, capacitatea limitată a statului, mai ales în privința transparenței, a stabilității instituționale și a expertizei, reprezintă un obstacol major pentru dezvoltarea economică a țării și îi subminează atractivitatea internațională”, scriu autorii.

Ei descriu ce se întâmplă în ministere când se schimbă puterea politică:

„La fiecare ciclu electoral, o mare parte a conducerii din ministere și din alte autorități publice este înlocuită, ceea ce împiedică asigurarea continuității în elaborarea politicilor publice și slăbește capacitatea statului de a acționa pe baza unei viziuni pe termen mai lung.”

„Schimbările frecvente de guvern întrerup continuitatea politică și aduc perioade lungi de inacțiune, în care funcționarii publici adoptă o atitudine pasivă, ezitând să ia decizii înainte să fie stabilită noua conducere politică.”

„Continuitatea politicilor este îngreunată și de lipsa dosarelor de predare-primire pentru miniștrii care vin în funcție, care adesea nu au informații despre înțelegerile anterioare, fiind practic nevoiți să o ia de la zero.”

„României nu îi lipsesc strategiile naționale sau analizele și recomandările puse la dispoziție de organizațiile internaționale, dar instabilitatea politică îngreunează asumarea și punerea lor efectivă în aplicare.”

Mai puține numiri politice în ministere

Autorii recomandă reducerea numărului de persoane numite politic în ministere și în alte autorități publice.

Raportul propune și o coordonare mai strânsă între ministere, astfel încât instituții diferite care au de pus în practică o politică să poată urmări aceleași obiective. În privința funcționarilor care ezită să ia decizii, autorii scriu: „Mecanismele de stimulare a responsabilității și a răspunderii trebuie întărite, astfel încât inacțiunea, nu acțiunea, să devină un motiv de îngrijorare.”

Angajări pe merit la stat și salarii competitive

Pentru a reduce politizarea administrației publice, „este important ca meritul să cântărească mai mult la angajarea și promovarea funcționarilor publici”, este principala recomandare a raportului.

„Desprinderea serviciului public de rețelele politice poate reduce «frica de a vorbi», permițând funcționarilor publici să semnaleze mai deschis problemele și slăbiciunile. Acest lucru ar ajuta autoritățile publice să învețe din greșeli și să pună în aplicare politici mai bune”.

Perspective de carieră și în administrația publică

„În al doilea rând, pentru funcțiile-cheie din administrația publică, perspectivele de carieră și salariile din sectorul public trebuie să devină mai competitive. Pentru a putea concura cu sectorul privat și cu instituțiile europene și internaționale pentru cei mai buni specialiști, administrația publică trebuie să ofere perspective de carieră previzibile și atractive”, se mai arată în raport.

Salariile ar trebui să fie echitabile în raport cu cele din alte organizații și să reflecte contribuția funcționarilor publici la elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor publice, într-o manieră proactivă și inovatoare.

În plus, grilele de salarizare din diferitele ministere și din celelalte autorități publice ar trebui armonizate în mai mare măsură, pentru a asigura mai multă egalitate între funcționarii publici. Perspectivele mai bune de avansare în carieră și salariile mai bune vor contribui la reducerea fluctuației de personal din sectorul public, ceea ce va permite o mai mare stabilitate a politicilor publice și va compensa instabilitatea de la nivel politic.”

Problema stimulentelor și bonusurilor

„În al treilea rând, stimulentele care pot avea efecte contrare celor urmărite ar trebui înlocuite. Deși au fost concepute cu intenția de a îmbunătăți absorbția fondurilor UE, bonusurile acordate funcționarilor publici în acest scop ar trebui revizuite și înlocuite cu bonusuri cu o sferă mai largă de aplicare, care să îi încurajeze pe angajații din sectorul public să facă procedurile administrative mai eficiente și mai transparente.”

„În al patrulea rând, trebuie găsit un nou echilibru în privința recurgerii la asistență tehnică și consultanță externă. Deși Banca Mondială, Comisia Europeană și alte organizații internaționale oferă un sprijin esențial administrației publice din România, faptul că aceasta s-a bazat atât de mult pe expertiza lor a creat o dependență excesivă. Asistența tehnică ar trebui să fie temporară și să ajute instituțiile să își dezvolte propriile capacități”.

„Sprijinul extern a devenit necesar în permanență”

„În cazul României însă, ea i-a descurajat pe decidenții de la nivel național și local să investească în aceste capacități, astfel încât sprijinul extern a devenit necesar în permanență. Rolul important al instituțiilor externe duce la pierderea de specialiști din instituțiile statului: funcționari publici români talentați pleacă din ministere pentru a lucra în organizații care oferă asistență tehnică și consultanță externă.

Pentru a remedia această situație și pentru a-și asuma în mai mare măsură politicile publice, guvernul României trebuie să elaboreze o strategie pentru a înlocui expertiza externă cu cea internă, formând treptat, în diferitele ministere, un corp stabil de experți în politici publice. Organizațiile internaționale ar trebui să își concentreze eforturile asupra dezvoltării acestei expertize și să își reducă treptat rolul în chestiunile centrale de politică publică, continuând să ofere sprijin într-un rol complementar. O mai mare asumare a rapoartelor de analiză și a propunerilor de politici publice va contribui la reducerea decalajului dintre planificare și punerea efectivă în aplicare.”

Problema „deosebit de gravă” din administrațiile publice locale

„În al cincilea rând, sunt necesare eforturi deosebite pentru îmbunătățirea capacității administrative la nivel local. Deși administrația publică din România duce în general lipsă de expertiză, problema este deosebit de gravă în administrațiile publice locale. Pentru a îmbunătăți procese precum achizițiile publice, este esențial ca această capacitate să fie dezvoltată în întreaga țară.”

„În al șaselea rând, agențiile pentru dezvoltare regională ar putea servi drept exemplu de bună practică pentru organizarea administrației publice în ansamblu. Cele opt agenții răspund în prezent de gestionarea fondurilor UE pentru cele opt programe regionale din cadrul financiar multianual 2021–2027, de planurile de dezvoltare regională și de dezvoltarea economică teritorială.

Numeroși actori implicați și experți au evidențiat competența, credibilitatea, imparțialitatea și transparența agențiilor, susținute de stabilitatea conducerii. Un dialog instituționalizat între funcționarii publici și experții care lucrează în agențiile pentru dezvoltare regională ar putea facilita schimbul de bune practici și ar putea transforma administrația publică.”

Foști președinți, premieri și comisari europeni și o laureată a Premiului Nobel pentru Pace, vin marți la București

Studiul „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook” a fost realizat de Institutul Jacques Delors, un centru independent de cercetare a politicilor europene, împreună cu HorizonX, la comanda fundației Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe. Enrico Letta este autorul raportului „Much More than a Market”, din 2024, despre viitorul pieței unice europene, prezentat Consiliului European și Comisiei Europene.

După prezentarea de la BNR, Letta va discuta concluziile raportului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și cu directorii generali ai PPC România și Băncii Transilvania, Alessio Menegazzo și Ömer Tetik.

La ora 15.00, Enrico Letta va fi primit la Palatul Cotroceni.

Printre invitații anunțați la evenimentul de la Banca Naţională a României se numără Tawakkol Karman, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2011, Ehud Olmert, fost premier al Israelului, și Dorin Recean, fost premier al Republicii Moldova.

Vor mai fi prezenţi Boris Tadić, fost președinte al Serbiei, Armen Sarkissian, fost președinte al Armeniei, Serghei Stanișev, fost premier al Bulgariei, precum și Frans Timmermans și Věra Jourová, foști vicepreședinți ai Comisiei Europene.