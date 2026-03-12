EXCLUSIV Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, dezvăluie planurile pentru o nouă direcție strategică de investiții

Grupul Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, anunță în premieră, într-un mesaj transmis Profit.ro, că a investit deja 27 de milioane de euro în dezvoltarea proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile și că analizează și alte oportunități de dezvoltare, aceasta fiind considerată o direcție strategică pentru grup.

