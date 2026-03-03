Sari direct la conținut
EXCLUSIV Lukoil a dat în judecată România. Acum se explică: ″Nu vrem să plecăm din Marea Neagră!″

EXCLUSIV Lukoil a dat în judecată România. Acum se explică: ″Nu vrem să plecăm din Marea Neagră!″
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiara olandeză a gigantului petrolier rus omonim drastic sancționat de SUA, care deține aproape 88% din concesiunea offshore de explorare de gaze naturale Trident din Marea Neagră românească, fiind și operator al acesteia, a notificat oficial statul român că a survenit o situație de forță majoră care îi face imposibilă continuarea operațiunilor, ca urmare a sancțiunilor, cu scopul de a obține o prelungire a termenelor prevăzute de acordul petrolier încheiat în 2011 cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG, fosta ANRM) și nu de a ieși din acordul petrolier, au declarat, pentru Profit.ro, reprezentanții companiei.

