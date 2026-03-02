Miercuri în România vor suna alarmele. E momentul, nu?

IGSU, instituția din subordinea lui Raed Arafat, a pregătit din vreme „Săptămâna Protecției Civile 2026”, din 28 februarie în 4 martie. Exercițiul este prevăzut să se încheie cu „Miercurea sirenelor”.

„MIERCUREA SIRENELOR – exercițiu de alarmare publică

Data: 04 martie

Locație: la nivel național

Interval orar: 10:00 – 11:00”.

Așa arată anunțul de pe siteul Inspectoratului General Pentru Situații de Urgență. Nu am o opinie formată. Va fi util sau va fi prea mult ca, la starea de anxietate deja existentă după începutul războiului din Iran, să sune alarmele, în toată țara?

Cu siguranță că destui dintre oameni nu vor afla în avans. Vor fi suprinși, dacă așa se spune astăzi la „a fi șocat” și a avea senzația că te-a atacat Iranul. Dar acesta e chiar scopul unui exercițiu, să te ia prin surprindere, nu? Altfel, dacă ești 100% pregătit, vei da din mână și vei spune: „E doar un test”.

Independent de orice război, oricum avem sirene de ambulanțe care bântuie toată ziua și toată noaptea prin creierele orașelor României. E un exces sonor, o agresiune, rămase din pandemie, pe care Raed Arafat continuă să le prelungească. Nivelul de sunet e infernal.

Un excepțional organizator, șeful DSU e imun la ce nu-l convinge. Și nimeni n-a putut să-l convingă că ”MIERCUREA SIRENELOR” nu poate fi tot timpul, minut de minut.

Sunt multe argumente pentru care o stare de nevroză a decibelilor nu duce la ceva bun. Și, iată, că unul dintre motive se arată în aceste zile. Când toată lumea e astenizată de nivelul crescut al alertelor din orașele noastre, iată că vine un moment în care cu adevărat ai nevoie să transmiți oamenilor: „Acum chiar se întâmplă ceva important”.

Nu am o opinie formată. Nu de dragul referendumului, că nici eu și nici dumneavoastră nu suntem specialiști, dar ce credeți că ar putea fi făcut?

Să sune sau să nu sune sirenele miercuri?