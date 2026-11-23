Compania Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s pe piața locală, va încheia anul 2026 cu 123 de restaurante în 34 de orașe, după inaugurarea a nouă unități noi, comparativ cu opt deschideri în anul precedent. Compania intenționează să introducă produse noi, păstrând în același timp preparatele consacrate, și să dezvolte ofertele și beneficiile disponibile prin aplicația mobilă.

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