EXCLUSIV Pas decisiv spre ieșirea din România. Proprietarii Winmarkt, negocieri active pentru vânzarea a încă 5 centre comerciale

Proprietarul de mall-uri Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), al cărui principal acționar este cea mai mare cooperativă de consumatori din Italia, negociază activ vânzarea ultimelor 5 centre comerciale din rețeaua Winmarkt România, pe care și-a propus să le lichideze până în 2027, tranzacții așteptate cu o valoare cumulată de circa 30 de milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.

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