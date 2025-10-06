EXCLUSIV Tranzacție majoră pe piața închirierilor din București

Compania cu capital american Procter & Gamble, unul dintre cei mai mari producători de bunuri de larg consum nealimentare la nivel mondial, urmează să își mute sediul central din București în clădirile Yunity Park ale dezvoltatorului imobiliar Liviu Tudor, în contextul în care sediul actual din Iride va fi demolat de noul proprietar, omul de afaceri Alin Niculae, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară. Aceasta este una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere din acest an.

P&G și-a prelungit contractul de închiriere pentru actualul sediu central, care ocupă aproximativ 6.000 de metri pătrați în cadrul Iride Business Park, însă, în paralel, și-a asigurat închirierea a încă 6.500 de metri pătrați în clădirile de birouri învecinate, Yunity Park.

Citește continuarea pe Profit.ro.