CEO-ul mărcii Dacia, Katrin Adt, care conduce producătorul român de automobile deținut de Renault Group din toamna anului 2025, anunță pentru Profit.ro că pregătește o vizită în România în perioada următoare. Sursele Profit.ro au confirmat că se pregătește o întâlnire la nivel înalt.

Dacia și Ford se află în centrul atenției Guvernului României, datorită poziției pe care cele două uzine de automobile o au în economia țării, ca angajatori, exportatori și contributori la buget.

Atât guvernul Bolojan, cât și noul guvern Niculescu au declarat că Dacia și Ford au nevoie de ajutor pentru a face față condițiilor dure din piață, concurenței producătorilor chinezi și prețurilor mari la energie.

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