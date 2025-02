„Există teama în mediul privat că, după alegeri, vom vedea un nou val de creșteri de taxe”, spune directorul celei mai mari confederații patronale

Există această teamă în mediul privat că după alegeri vom vedea un nou val de creșteri de taxe pentru a echilibra bugetul public, a spus marți Radu Burnete, directorul executiv al confederației patronale Concordia.

Invitat la o emisiune la Prima News, Burnete spune că avem foarte multe taxe care distorsionează activitatea economică. „Taxa pe stâlp e doar una dintre ele. Avem o taxă pe cifra de afaceri ale celor mai mari și productive companii din România, taxă care le-a plafonat multora marjele teribil de mult. Avem taxe speciale în energie, desi eu nu cred că așa trebuie așezate taxele într-o economie. Trebuie să ai un sistem fiscal care nu distorsionează, care nu discriminează între industrii, un sistem fiscal care promovează inovația și productivitatea”.

Radu Burnete, Confederatia Concordia, Foto: Concordia

Burnete a amintit că la finalul anului trecut, oamenii de afaceri s-au trezit aproape din senin cu creșterea impozitului pe dividende sau eliminarea unor facilități fiscale.

„Economia încetinește, după ce și anul trecut a încetinit. Noi am spus-o și atunci că bugetul e construit pe un scenariu foarte optimist de creștere. Anul acesta vedem același lucru. Bugetul public este construit pe o creștere de 2,5%, dar noi vedem multe motive de îngrijorare. Am fi preferat ca guvernul să fie mai degrabă pesimist și ne trezim cu o surpriză plăcută la final de an, că economia a crescut peste așteptări. Ar fi fost mai bine decât să fie foarte optimist și să avem din nou o surpriză neplăcută la finalul anului”, explică directorul Concordia.

România nu reușește să iasă de 20 de ani din politici fiscale prociclice. „Cheltuim bani când economia crește și când ea încetinește, ne trezim că avem nevoie să creștem taxele. Trebuie să rupem acest ciclu”, consideră Burnete.

El mai arată că trebuie să facem investiții în sistemul energetic, astfel încât prețul energiei pe termen mediu și lung să scadă.

Ne-am dori ca filozofia bugetară să fie mai degrabă un instrument pentru a direcționa economia, nu doar pentru a închide un deficit, conchide șeful Concordia.