Există un orizont de timp pentru ca TVA să revină la 19%? Ce explicații dă ministrul de Finanțe

„În momentul de față ne concentrăm pe construcția bugetului și bineînțeles pe o execuție bugetară cât mai bună în 2026, de aceea n-aș vrea să creez așteptări în privința acestui orizont”, a declarat joi, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. „România are de făcut un efort foarte mare de atingere a țintei în 2026, dar și de ieșire din procedura de deficit excesiv”, a subliniat Nazare.

„Ne-am complăcut timp de 5 ani în această procedura de deficit excesiv și am și pierdut foarte multe oportunități de negociere, de obținere de finanțări si de participare in anumite proiecte strategice. Ne dorim la finalul acestui exercițiu, să ieșim din procedură, 2029-2030, ca să putem să depășim complet această perioadă, dar pentru asta bineînțeles trebuie să continuăm și dincolo de acest 6%”, a precizat ministrul de Finanțe.

Pentru a reuși acest lucru este nevoie de stimularea creșterii economice, a spus acesta.

„Avem o proiecție de creștere prudentă în 2026, avem o proiecție de creștere importantă în 2027. Prin toate măsurile pe care le luăm, ne axăm pe creștere și investiții noi și acest lucru se va vedea în economie și va face încet, încet, mai ușoară consolidarea. Pentru că una e să faci consolidare fiscală cu creștere la potențial și alta e să faci consolidare fiscală când te uiți să păstrezi nivelul de creștere și să nu intri în recesiune”, a menționat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a mai punctat faptul că anul trecut România și-a păstrat creșterea economică, deși din multe analize reieșea că impactul măsurilor fiscale va fi mult mai dur.