Deși afirmă că existența „Ucrainei este în interesul Ungariei”, premierul Ungariei, Viktor Orban, continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar.

„Lucrul bun este că există un teritoriu între Ungaria și Rusia, care acum se numește Ucraina. Acesta este un interes strategic al Ungariei, ca Ucraina să existe. Nu este vorba despre un punct de vedere geopolitic, ci despre interesul național al Ungariei”, a declarat, sâmbătă, Viktor Orban, într-un interviu acordat publicației Hetek și citat de The Kyiv Independent.

Cu toate acestea, Orban se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. „Sprijinim un acord strategic cu Ucraina. Un acord strategic între UE și Ucraina. Nu o aderare, ci un acord”, a afirmat el în interviu.

De-a lungul timpul, premierul maghiar a afirmat că Ucraina nu este un stat suveran. Cel mai recentă declarație în acest sens a fost făcută pe pe 29 septembrie, pe fondul acuzațiilor lansate de Kiev privind presupuse încălcări ale spațiului aerian ucrainean de către drone maghiare.

De asemenea, pe 3 octombrie, Viktor Orban a reiterat că Ungaria se va opune extinderii UE pentru a include Ucraina.„Ucraina este o țară cu un destin foarte dificil. De ce ar trebui să împărtășim acest destin dificil? Noi avem propriul nostru destin, care este mult mai ușor decât cel al ucrainenilor”, a spus el atunci.

Totodată, Viktor Orban s-a arătat împotriva planurilor Uniunii Europene de a oferi Ucrainei un sprijin militar și financiar pe termen lung. El a calificat aceste inițiative drept „o iluzie” bazată pe „presupuneri false despre colapsul economic al Rusiei”.

Ungaria a blocat în repetate rânduri sancțiunile UE împotriva Moscovei și continuă să împiedice progresele în negocierile de aderare ale Kievului. Ca răspuns, oficialii europeni analizează reforme ale procesului decizional unanim din cadrul blocului comunitar, notează The Kyiv Independent.