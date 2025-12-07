Exit-poll alegeri București 2025. Diferență foarte mare între primii doi clasați în cursa pentru Primăria București

Rezultatele celor două exit-polluri realizate în București la alegerile locale din Capitală arată că favorit pentru scaunul de primar general este liberalul Ciprian Ciucu, cotat cu 32.7% voturi în cercetarea realizată de CURS-Avangarde.

Primele rezultate ale sondajelor realizate la ieșirea de la urne au fost prezentate la ora 21.00, fiind vorba de date centralizate până la ora 19.30.

Exit-pollul CURS-Avangarde a arătat următoarele rezultate:

Ciprian Ciucu – 32.7%

Daniel Băluță – 26.3%

Anca Alexandrescu – 20.2%

Cătălin Drulă – 12.8%

Ana Ciceală – 6%

George Burcea – 1.0%

Datele prezentate de către CIRA indică următoarea ierarhie:

Casele de sondare CURS și Avangarde sunt deținute de fostul jurnalist Iosif Buble, respectiv de sociologul Marius Pieleanu, ele realizând un exit-poll comun.

Noile date ale exit-pollurilor, care vor include datele centralizate până la ora 21, ora închiderii urnelor, urmează să fie prezentate la ora 23.

The Center for International Reserch and Analyses (CIRA) este deținut de către sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș, conform termene.ro. În trecut, 20% din acțiuni le-a deținut și sociologul Marius Pieleanu, însă el a părăsit firma între timp.

Pe lângă cele două exit-polluri, INSCOP Research a realizat un sondaj în ziua votului, pentru informat.ro. Sondajul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată care declară că: are domiciliul sau reședința în municipiul București, are vârsta de 18 ani și peste și s-a prezentat la vot. Datele au fost culese prin interviuri telefonice.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează:

31.7% Ciprian Ciucu (PNL)

Daniel Băluță (PSD) cu 26.1%

Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%

Cătălin Drulă (USR) 12.8%

Ana Ciceală (SENS) 7%.

Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.

