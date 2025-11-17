Exit-poll la alegerile din Bucureşti. Ce institut de sondare a fost acreditat să facă sondaje la ieşirea de la urne

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 al Municipiului Bucureşti a acreditat luni Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti din 7 decembrie, informează Agerpres.

Potrivit hotărârii BEM, operatorii de sondaj ai CURS au acces, în baza acreditării, în zona de protecţie de 500 de metri a secţiilor de votare, fără a avea acces în interiorul secţiilor.

Acreditarea este valabilă şi în copie.

Totodată, operatorii de sondaj au obligaţia de a nu tulbura liniştea şi ordinea publică şi de a nu interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

17 candidaturi admise pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită (care expiră luni, la miezul nopții) au fost admise 17, informează News.ro. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un alt dosar a fost amânat.

Reprezentanţii BEM au transmis că până la ora 20.00 au fost depuse 20 de dosare de candidatură, două dintre acestea fiind respinse, unul amânat, iar restul admise.

Astfel, au fost admise candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Valentin Burcea (candidat independent), Anca Nicoleta Alexandrescu (Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”), Virgil Alexandru Zidaru (candidat independent), Daniel Băluţă (PSD), Dănuţ Angelo Trifu (candidat independent), Eugen Teodorovici (candidat independent), Gheorghe Neţoiu (candidat independent), Ioan Mihai Lasca (Partidul PPR), Vlad Gheorghe Dan (candidat independent), Ana-Maria Ciceală (SENS), Oana Creţu (PSDU), Rareş Lazăr (România în Acţiune), Angela Negrotă (candidat independent), Florea Liviu Gheorghe (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM).

Totodată, dosarele de candidatură depuse de Dumitrică Stan (candidat independent) şi ASR Marcu Maria (candidat independent) au fost respinse, iar cel al lui Dan Cristian Popescu (candidat independent) a fost amânat.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, ora 24.00.

Candidaturile rămân definitive pe 23 noiembrie.