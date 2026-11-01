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Actualitate

„Expat” sau „imigrant”? De ce contează câți bani ai când ajungi într-o țară străină. Povestea unei regizoare care nu s-a simțit acasă nicăieri

Ana Tepșanu
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În documentarul „Fragments of Belonging”, disponibil pe HBO, regizoarea croată Tatjana Božić explorează, prin propria poveste, sentimentul de a nu aparține niciunui loc, experiența migrației, maternitatea și felul în care identitatea este modelată atât de societate, cât și de propriul trecut. Într-un interviu pentru publicul HotNews, cineasta vorbește deschis despre prejudecățile cu care se confruntă imigranții, nevoia de a-ți găsi locul în lume și împăcarea cu propriile rădăcini.

  • Avantaje și dezavantaje când te muți din estul Europei în vest: „Nimeni nu mă controlează, dar nici nimănui nu-i pasă”, spune Tatjana Božić, în dialogul cu HotNews.
  • „Nu este ca în Zagreb, unde bărbații vin cu unelte să-mi repare casa. Aici trebuie să plătesc pentru absolut tot”, mai explică ea diferențele dintre cele două arii culturale.

Tatjana Božić spune că este un „cetățean al Europei”, deși nu a stat în niciun loc îndeajuns de mult, încât să-l numească „acasă.” Originară din Croația, ea a trăit pe rând în Bosnia, Rusia, Londra și Zagreb, ca în cele din urmă să se stabilească în Amsterdam.