Expiră reducerea accizei la motorină. Ce se întâmplă cu prețul carburanților de la 1 iulie

Reducerea cu 36 de bani a accizei la motorină este o măsură temporară și a fost valabilă doar până în ultima zi din iunie, potrivit Ordonanței de Urgență aprobate de Guvern la începutul lunii aprilie.

De la 1 iulie, acciza va reveni la nivelul de dinaintea aprobării actului normativ, ceea ce va aduce scumpiri la pompă.

Pe 3 aprilie, în contextul în care prețul carburanților crescuse la peste 10 lei / litru, în urma războiului din Iran, Guvernul a aprobat într-o ședință extraordinară, un proiect de OUG privind reducerea cu 30 de bani a accizei la motorină.

În condițiile în care se aplică TVA de 21% la acciză, impactul la pompă a fost atunci o reducere de 36 de bani / litru. În acel moment, acciza era de 2,8 lei / litru, iar prețul la pompă în jur de 10 lei.

Măsura expiră de la 1 iulie, iar prețul motorinei ar putea crește cu 36 de bani.

Cât costă în acest moment carburanții

Începând cu 1 iulie, după revenirea accizei la nivelul de dinaintea aprobării Ordonanței de Urgență, prețul motorinei ar putea sări de 9,5 lei / litru.

Benzina standard se vindea marți cu circa 8,6 lei / litru, iar motorina standard costa aproximativ 9,2 lei / litru, potrivit datelor din Monitorul Prețurilor.

Amendament pentru acciză scăzută

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a anunţat luni că PSD susţine printr-un amendament depus în Parlament prelungirea reducerii accizei pe litru de motorină standard cu 36 de bani, cu încă trei luni.

Dacă amendamentul va fi adoptat, până la 30 septembrie vor rămâne în vigoare toate măsurile introduse în urmă cu trei luni. Marți este ultima zi în care poate fi adoptat acest amendament, în condițiile în care de pe 1 iulie începe vacanța parlamentară.

Cât de mari sunt prețurile la carburanți în România comparativ cu celelalte state UE

Prețurile din România la benzină sunt printre cele mai mici din UE, considerabil sub medie, arată datele actualizate în 22 iunie de Weekly Oil Bulletin, raport oficial publicat în fiecare săptămână de către Comisia Europeană. Prețul motorinei, în schimb, se apropie de media UE.

Mai exact, România ocupă locul 18 în ceea ce privește prețul benzinei în UE, cu 1,63 euro / litru, potrivit datelor Weekly Oil Bulletin. Media UE este 1,81 euro / litru.

Cele mai mari prețuri în UE la benzină sunt în Danemarca (2,3 euro / litru) și Olanda (2,2 euro / litru) și Finlanda (2,1 euro / litru). Cea mai ieftină benzină este în Malta (1,3 euro / litru), Polonia (1,38 euro / litru) și Spania (1,46 euro / litru).

La motorină, România se află pe locul 12, cu prețul de 1,72 euro / litru, media UE fiind de 1,77 euro / litru.

Cea mai scumpă motorină este în Finlanda (2,17 euro / litru), Olanda (2,03 euro / litru) și Danemarca (2,31 euro / litru). Cea mai ieftină motorină este în Malta (1,34 euro / litru), Polonia (1,4 euro / litru) și Cehia (1,47 euro / litru).

Cât de mult au crescut prețurile în ultimele luni

Peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorina, fiind folosită în agricultură și transport.

Înainte să înceapă criza din Iran, prețul benzinei în România era 7,96 lei / litru (1,59 euro / litru), iar al motorinei, 8,27 lei / litru (1,65 euro / litru). După scumpiri repetate, prețul benzinei a depășit 9 lei / litru, iar al motorinei a sărit de 10 lei / litru.

După izbucnirea conflictului din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, prețul barilului de țiței a crescut de la circa 70 dolari, cât era înainte de criză, la aproximativ 110 dolari.