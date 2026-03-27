Explicația CSM pentru avizul negativ dat procurorului produs adjunct la DIICOT / HotNews a scris despre legăturile acestuia de familie

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii consideră că propunerea ministrului justiției privind numirea procurorului Gill Julien Grigore-Iacobici, în funcția de procuror șef adjunct al DIICOT nu este justificată. Candidatul nu a demonstrat că are profilul potrivit unei astfel de funcții, potrivit hotărârii publicate vineri de CSM.

Toți procurorii din CSM au votat împotriva procurorului Gill Julien Grigore-Iacobici. Ministrul Justiției urmează să organizeze un nou interviu cu acesta, potrivit procedurii.

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat vineri hotărârea prin care a avizat negativ propunerea ministrului Justiției privind numirea procurorului Gill Julien Grigore-Iacobici, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în funcția de adjunct al șefului DIICOT.

Este primul aviz negativ motivat de CSM.

Candidatura, analizată din prisma interviului susținut în fața Secției pentru procurori a CSM, a fost criticată dur.

Ministrul Radu Marinescu susținea în propunerea sa că Gill Julien Grigore-Iacobici are „o vastă pregătire profesională și o experientă foarte mare” și că „prin proiectul de management, a identificat în mod corect prioritățile de acțiune, punctele slabe ale direcției specializate, oportunitățile, precum şi soluțiile pentru realizarea obiectivelor, în vederea creșterii capacității operaționale a DIICOT de combatere a criminalității organizate”.

Procurorii din CSM îl contrazic pe ministru și spun că prestația procurorului Grigore Iacobici a fost una foarte slabă, iar răspunsurile din în timpul interviului au fost generice, „în termeni sterili”.

„Candidatul nu demonstrează o cunoaştere fermă a cadrului strategic actual, a instrumentelor operative şi a modului în care DIICOT ar trebui să raporteze, periodic, impactul activității sale”, scrie în hotărârea CSM.

A recunoscut că „s-a inspirat” de la alt candidat

Un moment relevant al interviului susținut de Grigore Iacobici la CSM a fost acela în care a fost confruntat cu diferența dintre soluţia propusă în cadrul interviului de la Ministerul Justiţiei privind eliminarea prelungirilor de delegare şi o idee exprimată în şedinţa Secţiei despre „sedii secundare” pentru DIICOT, idee care nu apărea în proiect.

Procurorii din CSM i-au cerut clarificări, însă procurorul a răspuns senin că „s-a inspirat dintr-un alt proiect al unui candidať” şi i-a venit ca idee, considerând-o o formă de echilibrare.

Atitudinea a fost criticată de Secție care spune că procurorul Grigore Iacobici demonstrează lipsă de coerență managerială și chiar de proprietate a termenilor juridici.

„În interviu, candidatul a fost întrebat despre noțiuni şi distincții relevante (sechestru fiscal, produs infracţional/prejudiciu, raportul dintre spălarea banilor şi infracţiunea predicat). Răspunsurile, în ansamblu, nu au demonstrat proprietatea terminologică şi nivelul de precizie aşteptat de la un candidat la o funcţie de conducere în structura centrală a DIICOT”, mai scrie în hotărârea CSM.

Secţia pentru procurori subliniază că evaluarea nu urmăreşte „sancţionarea” unor formulări izolate sau verificarea tip „scoală” a unor noţiuni juridice, ci verifică dacă, în cadrul interviului, candidatul demonstrează un nivel de stăpânire suficient pentru a coordona, controla şi îndruma activitatea unor procurori specializați, în dosare cu complexitate ridicată şi consecinţe majore asupra siguranţei publice şi a economiei.

Problemele pe care nu le-a clarificat

Procurorul Grigore Iacobici nu a convins nici la alte subiecte, precum instrumentarea unui dosar în care era implicat un contracandidat al soacrei sale, respectiv sumele mari de bani primite anual de la familia soacrei cu titlul de donații.

„În interviu, au fost ridicate aspecte privind aparenţa de imparțialitate într-un dosar cu persoane politice, în contextul unei legături de partid între autorul sesizării şi un membru de familie al candidatului, precum şi aspecte privind menţiuni din declaraţia de avere (sume primite de la rude) si corespondentul lor în declarațiile persoanelor indicate. Candidatul a răspuns că a fost ,„al treilea procuror” care a instrumentat dosarul şi că nu i-а fost afectată impartialitatea, iar cu privire la sume a afirmat că „sumele apar, sunt membri de familie”.

Totodată, în motivarea CSM mai scrie că, pentru o funcţie de procuror-şef adjunct al DIICOT, nu este suficientă o negare formală a prezumtivei influenţe, ci e aşteptată o înțelegere a standardului de aparenţă de integritate şi capacitatea de a explica măsurile de protecție instituțională și de prudenţă care se impun pentru a evita orice vulnerabilitate a direcţiei.

„Răspunsurile oferite au rămas la un nivel defensiv şi incomplet, fără a demonstra conştientizarea dimensiunii de percepție publică şi a consecinţelor asupra credibilității instituției”, notează procurorii CSM în hotărâre

Legăturile procurorului propus să fie șeful-adjunct DIICOT

Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, are soția și socrul condamnați definitiv în 2015 pentru fraude cu fonduri europene.

Totodată, soacra sa, Gabriela Iacobici, este unul dintre cei mai longevivi primari PSD din județul Constanța, conducând comuna Grădina din anul 2008.

Gabriela Iacobici este și unul dintre cei mai bogați primari din România. Snoop a dezvăluit că ea deține peste 3.000 de hectare de teren agricol în județul Constanța.

În declarațiile de avere, procurorul Gill Julien Grigore-Iacobici a consemnat că a primit sume mari de bani din partea familiei soacrei cu titlul de donații. În ultima declarație de avere publică, cea din 2024, procurorul a notat că a primit 420.000 de lei de la socri.

Reaudiat de ministrul Justiției

Potrivit procedurii, candidații care au primit aviz negativ vor fi reaudiați în cadrul comisiei constituite la Ministerul Justiției, urmând ca ulterior ministrul să decidă dacă înaintează propunerea președintelui Nicușor Dan, cel care va avea ultimul cuvânt în numire.

Doar trei din cei opt procurori propuși de ministrul PSD al Justiției la șefia marilor parchete au primit aviz favorabil de la Consiliul Superior al Magistraturii:

Mai exact, în urma interviurilor susținute la CSM de cei opt procurori propuși de ministrul Justiției la șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, situația este următoarea: