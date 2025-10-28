Explicația lui Trump după ce portavionul USS Nimitz al Marinei SUA a pierdut în doar 30 de minute un avion de vânătoare Super Hornet și un elicopter Sea Hawk

Un elicopter MH-60R Sea Hawk din Escadronul de atac maritim cu elicoptere (HSM) 71, (stânga), și un elicopter MH-60S Sea Hawk din Escadronul 14 operează de pe portavionul de clasă Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) în Oceanul Pacific, pe 2 august 2024. Imagine ilustrativă. FOTO: U S Navy/ZUMA Press Wire/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump le-a spus luni reporterilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum timp ce se afla în drum spre Tokyo, că există posibilitatea ca incidentele în care Marina SUA a pierdut aparate militare de zbor să fi fost cauzate de „combustibilul de proastă calitate”, informează Euronews.

Un avion de vânătoare și un elicopter ale portavionului USS Nimitz s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud la un interval de 30 de minute unul de celălalt, a anunțat anterior Flota Pacificului a Marinei SUA.

Cei trei membri ai echipajului elicopterului MH-60R Sea Hawk au fost salvați duminică după-amiază, iar cei doi piloți ai avionului de vânătoare F/A-18F Super Hornet s-au catapultat și au fost recuperați. Toți cinci sunt în siguranță și în stare stabilă, a precizat Flota Pacificului, într-un comunicat.

Cauzele celor două accidente sunt în curs de investigare, a mai transmis marina americană.

Președintele Donald Trump a declarat că cele două incidente ar fi putut fi cauzate de „combustibilul de proastă calitate”.

El a exclus posibilitatea unei acțiuni periculoase și le-a mai spus reporterilor cu care călătorea că „nu este nimic de ascuns” pe acest subiect.

Portavionul USS Nimitz se află în prezent pe drumul de întoarcere către portul său de origine din baza navală Kitsap din statul Washington, după ce a fost detașat în Orientul Mijlociu pentru cea mai mare parte a verii, ca parte a răspunsului SUA la atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale.

Portavionul se află în ultima lui misiune înainte de a fi scos din serviciu.

Un alt portavion, USS Harry S. Truman, a înregistrat o serie de accidente în ultimele luni, în timp ce era desfășurat în Orientul Mijlociu.

În decembrie, crucișătorul cu rachete ghidate USS Gettysburg a doborât din greșeală un avion F/A-18 al portavionului Truman.

Apoi, în aprilie, un alt avion de vânătoare F/A-18 a alunecat de pe puntea portavionului Truman și a căzut în Marea Roșie.

Iar în luna mai, un avion de vânătoare F/A care ateriza pe portavionul din Marea Roșie a căzut în apă după ce, aparent, a ratat cablurile de oțel folosite pentru oprirea aeronavelor la aterizare, incident care i-a forțat pe cei doi piloți să se catapulteze.

Niciun membru al Marinei SUA nu a murit în vreunul dintre aceste incidente. Rezultatele anchetelor privind aceste accidente nu au fost încă făcute publice până acum.