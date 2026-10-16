Explicațiile Dianei Stoica (USR) privind mesajul trimis pe un grup de WhatsApp de la Parlament. „Nu am ceva cu viața privată a nimănui”

Lidera de grup a deputaților USR, Diana Stoica, a explicat cum a trimis membrilor Comisiei de afaceri interne mesajul „De ce avem mai mulți gay decât femei în guvern?”. Pe de altă parte, Stoica nu a explicat cine a fost autorul mesajului pe care l-a redirecționat.

Diana Stoica a spus, la Digi24, că mesajul a fost redirecționat din greșeală, împreună cu alte mesaje.

„Am redirecționat din greșeală un mesaj, împreună cu alte mesaje care aveau legătură cu activitatea comisiei”, a precizat deputata.

Ea s-a referit că, într-un interval scurt de timp, în cursul serii de joi, a redirecționat către membrii Comisiei de afaceri interne programul de guvernare și cel al audierilor în Parlament a miniștrilor propuși de Luca Niculescu.

„Nu am ceva cu viața privată a nimănui, noi suntem un partid care susține parteneriatul civil de ani de zile”, a mai spus Diana Stoica.

Surse politice au confirmat pentru HotNews existența acestui mesaj care, între timp, a fost șters.

Mesajul figura ca redirecționat, iar Stoica nu a precizat pentru membrii comisiei de la cine îl primise sau dacă l-a trimis din greșeală. Antena 3 a transmis, citând surse politice că mesajul a fost transmis inițial de Cătălin Drulă, fost ministru USR al Transporturilor.

Cătălin Drulă a infirmat informația, într-o reacție pentru HotNews: „E falsă informația. Nu am scris eu un asemenea mesaj”, a declarat Drulă pentru HotNews.