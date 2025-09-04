Explicațiile lui Alexandru Nazare, după ce a fost acuzat că deţine firme cu probleme fiscale, inactivate de ANAF: Nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, este asociat în două firme care au fost inactivate de ANAF, scriu jurnaliștii de la Defapt.ro. Una dintre ele figurează cu datorii de peste 1,7 milioane de lei şi a fost declarată inactivă de ANAF la doar trei zile după numirea sa în funcție. Cealaltă nu a depus niciodată bilanțuri la Ministerul Finanțelor și figurează, de asemenea, ca inactivă, potrivit defapt.ro. În urmă cu două săptămâni, ministrul finanțelor afirma că „e momentul să distrugem acest paravan” al firmelor inactive.

„Nu putem discuta la modul serios despre combaterea evaziunii fără să tratăm autentic situația firmelor inactive din România. E momentul să distrugem acest paravan în spatele căruia s-au ascuns peste 460.000 de firme inactive”, a spus ministrul Nazare, în urmă cu două săptămâni, într-un videoclip postat pe Facebook.

Ministrul Finanțelor spune că nu este corect pentru contribuabilii care își respectă obligațiile față de Fisc „să avem tot atâtea companii care nu își respectă obligațiile și stau sub radar”, desfășurând „tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate”.

Situaţia firmelor deţinute de Nazare

Acum, ministrul este acuzat că deţine două astfel de firme. Una dintre firmele sale este Comunicare SRL, societate comercială la care ministrul deține 95,24% din părțile sociale. Aceasta a încheiat anul fiscal 2024 cu pierderi de aproape 107.000 de lei, la venituri de numai puțin peste 174.000 de lei. De asemenea, are și datorii. Datoriile sunt de 1,7 milioane de lei.

Pe 1 iulie 2025, la trei zile după ce a devenit ministru de Finanțe, Comunicare SRL a devenit societate comercială inactivă, ceea ce pune sub semnul îndoielii modul în care vor fi plătite datoriile, scrie defapt.ro.

Cealaltă firmă este Winkampaign SRL, înființată în 2022, la care Nazare deține părți sociale prin intermediul Comunicare SRL. Aceasta nu a depus nici în 2022, nici în 2023 bilanț la Ministerul de Finanțe. Firma a fost declarată inactivă de către ANAF în mai 2024.

Cum explică Nazare situaţia firmelor sale: Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune

„Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență”, a scris ministrul pe contul său de Facebook.

Acesta susţine că informațiile cu privire la calitatea sa de asociat în entități private „induc în eroare în mod intenționat opinia publică”.

Acesta explică faptul că este o diferență între asociat și administrator. „Conform legii 161/2003 și legii 312/2004, persoanele care dețin funcții publice nu pot exercita acte de comerț și nu pot deține calitatea de administrator. Obligațiile legale privind depunerea bilanțurilor, menținerea înregistrării la ONRC și respectarea tuturor procedurilor administrative cad exclusiv în sarcina administratorului, nu a asociatului. Astfel încât acuzațiile aduse în respectivul material induc în mod evident opinia publică pe direcția unor concluzii greșite”, a scris Nazare.

Nazare spune că a devenit asociat în cadrul la Comunicare SRL în luna septembrie 2022, prin succesiune, după decesul soției sale.

„Nu am deținut niciodată calitatea de administrator, deci nu mi se pot imputa obligațiile de gestiune, asa cum gresit se induce opiniei publice in respectivul material. La preluarea părților sociale am moștenit practic prin succesiune și o mare parte din aceste datorii, care erau în realitate capitalizări ale firmei din economii personale, conform structurii acționariatului la acea vreme (moștenită, de asemenea). Aceste așa-numite „datorii uriașe” ale firmei nu sunt către bugetul statului, ci sunt creditări făcute de asociați. Este deci normal să existe acest cuantum al datoriei (către asociați), cât timp asociații au creditat firma cu același cuantum”.

Nazare: A expirat sediul social

În ceea ce priveşte inactivarea fiscală, în iulie 2025, ANAF a emis o decizie de inactivitate fiscală motivată de expirarea sediului social, susţine Nazare. „În realitate, societatea deținea încă din 2016 imobilul respectiv ca proprietate – ceea ce asigură un sediu valabil pe termen nelimitat. ONRC a confirmat oficial, prin act emis la 6 august 2025, că inactivarea fiscală a fost o eroare administrativă. Și la acest aspect materialul induce în eroare”.

Ministrul a mai spus că după un an 2023 profitabil, în 2024 activitatea firmei s-a redus, ceea ce a generat pierderi. „Este un fenomen normal în viața unei companii și nu indică o practică abuzivă sau ilegală. Datoriile sunt generate pentru capitalizarea firmei, în contextul unui an mai dificil decât cel anterior”.

În ceea ce priveşte situația firmei Winkampaign SRL, aceasta a fost înființată în 2022, iar Comunicare SRL deține doar 16,5% din capitalul acesteia, spune Nazare. „Nu sunt administrator și, prin lege, nu pot fi. Responsabilitatea depunerii bilanțurilor și a depunerii mențiunilor la ONRC revine exclusiv administratorului, nu asociaților. Fațǎ de situația întârzierii depunerii bilanțurilor, aceasta se sancționeazǎ prin amendǎ, conform legii şi am semnalat deja acest aspect în contabilitatea firmei”, a precizat ministrul.