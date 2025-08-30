Explozia de la Amara: Autoritățile au anunțat când se pot întoarce acasă cei 270 de oameni evacuați. „Nu au fost identificate substanțe toxice”

Imagine cu craterul de la Amara după explozia de vineri. Foto: Inquam Photos

Autoritățile au decis sâmbătă dimineața că locuitorii evacuaţi preventiv din Amara se pot întoarce în locuinţe, după explozia puternică de vineri. Măsurătorile făcute astăzi de experți arată valori normale, fără substanţe toxice care să pună în pericol populaţia.

Începând cu ora 10.00, cei 270 de locuitori evacuaţi din zonele afectate din Amara se pot întoarce la locuinţele lor, a decis sâmbătă Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, transmite News.ro.

Autorităţile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz.

De asemenea, operatorii economici care furnizează, energie electrică, apă şi gaz vor relua treptat serviciile, în funcţie de posibilităţile tehnice.

Sâmbătă dimineață, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a informat că, în urma măsurătorilor efectuate de către CBRN la Amara „nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol forţele de intervenţie şi populaţia”.

Incendiul a fost lichidat, erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului, dar pompierii rămân „în continuare în dispozitiv pentru supravegherea zonei”, potrivit IGSU.

Măsuri de siguranță

Autorităţile menţin însă măsurile de siguranţă pentru următoarea perioadă.

„Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice şi substanţe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcţie de necesitate”, a transmis Prefectura Ialomiţa, într-un comunicat.

În acelaşi context, Poliţia Locală Amara va interveni pentru siguranţa zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Primăria Amara, împreună cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, va identifica operatorul economic care va efectua lucrările de punere în siguranţă şi sigilare a infrastructurii afectate.

Explozia de la Amara, oraș cu circa 6.000 de locuitori, a avut loc vineri, când forajul pentru apă a lovit o pungă de gaze, provocând o erupţie şi incendiu.

În zonă s-a format acum un crater de mari dimensiuni, cu o rază de circa 40-50 de metri.