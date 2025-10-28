Explozia din Rahova. 130 de persoane au primit ajutoare de urgență de 1.500 de lei de la Primăria Capitalei

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, potrivit unei informări transmise marți de Primăria Municipiului București (PMB).

Ajutorul a fost acordat locatarilor din scara nr. 2, cea afectată de deflagrație, și însumează 130 de persoane, fiecare primind 1.500 de lei.

Conform PMB, 47 de familii au primit banii prin virament bancar, iar 4 familii au încasat sumele în numerar.

În privința cazării, 37 de familii beneficiază de locuințe pe termen mediu și lung, iar 142 de persoane sunt găzduite temporar în unități hoteliere, a mai transmis Primăria Municipiului București.

Explozia din Rahova: Ipoteza pe care merg anchetatorii privind cauza deflagrației

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina din Capitală, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei, unde a avut loc explozia soldată cu trei morți, este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.