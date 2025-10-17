Explozia din Rahova. Cine se ocupă de intervenție în cazul unei scurgeri de gaze / Întrebările la care nu au răspuns nici autoritățile, nici Distrigaz

Asociația de proprietari din blocul din Rahova unde a avut loc explozia trebuia să aibă, conform legii, un contract cu o firmă agreată de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) pentru revizia instalațiilor de gaze. Această firmă ar fi trebuit să oprească definitiv alimentarea cu gaz în acel imobil și să rămână în zonă până la eliminarea totală a gazelor.

Distrigaz Sud este operatorul de distribuție gaze din această zonă a țării, care gestionează conductele de gaze până la instalația de branșare a consumatorilor.

Scurgerile de gaze sunt tratate ca fiind o situație de urgență în alimentarea cu gaze, astfel că există o metodologie ANRE care spune exact cine și ce trebuie să facă în astfel de situații.

Această procedură a fost aprobată prin ordinul ANRE nr. 179/2015 și prevede că orice consumator de gaze, Asociația de Proprietari în acest caz, este obligat să încheie un contract cu o firmă autorizată de ANRE pentru execuția și verificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform aceluiași ordin, în cazul în care se detectează scurgeri de gaze, asociația de proprietari anunță operatorul economic autorizat.

Distrigaz oprește. Iar de aici intervine firma. După ce realizează verificarea, firma are următoarele obligații:

să anunțe imediat operatorul de distribuție (Distrigaz Sud în această speță – n.r.) prin serviciul Tel Verde despre scurgerile de gaze.

să ia de urgență măsuri care includ: interzicerea fumatului întreruperea alimentării cu gaze: prin robinetul de incendiu, robinetul de contor, robinetul de secționare sau robinetul de închidere, după caz aerisirea încăperilor afectate menținerea prezenței în zonă până la eliminarea totală a gazelor extinderea controlului la zona de influență, pentru a verifica dacă există infiltrări suplimentare



În plus, după remedierea defecțiunii, firma respectivă trebuie să efectueze din nou verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare și să completeze Fișa de evidență corespunzătoare. Dacă este necesar, se aplică probe de rezistență și etanșeitate conform normelor tehnice aplicabile, înainte de restabilirea alimentării cu gaze.

Potrivit metodologiei ANRE, scurgerile de gaze sunt tratate ca situații de urgență și responsabilitatea revine operatorului economic autorizat care realizează verificările, sub coordonarea operatorului de distribuție.

HotNews a întrebat operatorul de distribuție, Distrigaz Sud, cine este firma care trebuia să realizeze aceste lucrări în cazul blocului din Rahova și dacă au fost respectate prevederile legale. Distrigaz nu a răspuns până la ora publicării acestui articol.