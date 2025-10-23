Explozia din Rahova. De ce spune Guvernul că nu va putea da locatarilor apartamente la cheie, ci doar în chirie în cazul în care va reconstrui blocul

Guvernul lucrează în momentul de față cu două ipoteze pentru reconstruirea blocului de opt etaje din Rahova puternic afectat de explozia de vinerea trecută – să fie reconstruit din fondurile Executivului sau din fondurile Primăriei. Cu toate acestea, odată reconstruit blocul, apartamentele nu pot fi date la cheie locatarilor afectați pentru că nu există cadru legal, explică Guvernul.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre explozia din Rahova, că nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul iar dacă se reconstruieşte de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile, potrivit News.ro

Dogioiu a precizat că există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume ca blocul să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei. Dogioiu a mai afirmat că toate costurile, ajutoarele, toate procesele privind această explozie sunt în evaluare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat recent că Guvernul, în momentul de faţă, ia în calcul să refacă blocul afectat din Rahova, însă apartamentele oamenilor care au fost afectate de explozie ar urma să fie date înapoi către oameni sub formă de chirie.

„În momentul în care un imobil piere, implicit și dreptul de proprietate piere”

Ioana Dogioiu a precizat că în acest moment „nu există un cadru legal prin care statul să poată reconstrui un imobil care, în ipoteza în care va fi demolat, piere cu totul, dispare cu totul”.

„Nu e vorba de reparaţii. Nu e vorba de ajustări. E vorba de pieirea până la zero a unui imobil care trebuie reconstruit tot, de la fundaţie până la acoperiş”, a spus ea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că, „în momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietate piere”.

„Folosesc termenul juridic. Aşa se numeşte, pieire. Deci, în acel moment, dreptul de proprietate se stinge, pentru că piere obiectul lui. Nu mai există. Asta este situaţia. În momentul în care se reconstruieşte un asemenea bloc de către stat, juridic, nu există un temei pentru care statul să poată oferi cheile. Şi tot juridic, dacă se va dovedi că nu a fost un eveniment natural, ceea ce, sigur, e oarecum puţin probabil din primele date, nu mă pronunţ eu, dar toate datele arată că au existat acolo nişte erori ale unor persoane, instituţii, vom vedea anchetele în desfăşurare, conform legislaţiei noastre şi oricărei legislaţii de pe lumea asta, civile, cel care a provocat un prejudiciu, trebuie să îl repare. Deci, având în vedere toate aceste aspecte, sigur că se poate reconstrui un bloc, pentru asta se creează cadrul. Există două variante în Ordonanţa pusă în dezbatere şi anume să fie construit de la buget sau să fie construit cu fondurile Primăriei şi ambele sunt viabile”, a arătat Ioana Dogioiu.

„Statul poate să achite costul acestor apartamente sub formă de despăgubiri”

Ea a mai explicat că, în ceea ce priveşte modul în care statul poate să ofere aceste apartamente, nu există cadrul juridic.

„Ceea ce statul poate să facă şi există o analiză din acest punct de vedere, dacă poate să facă, este să achite costul acestor apartamente, sub formă de despăgubiri, în mod cert pentru cei care au asigurare şi să preia asigurările lor, sau să acorde nişte ajutoare, pe model Broşteni, pentru cei care au avut poliţa obligatorie de asigurare. Toate aceste elemente pe care eu vi le dau sunt doar ca titlu de ipoteză, sunt în analiză în acest moment”, a arătat aceasta. Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai afirmat că deocamdată nici analiza tehnică nu s-a încheiat şi nu ştim ce o să se întâmpe cu blocul.

„Nu ştim cine e vinovat, nu ştim dacă blocul va fi demolat, cel mai probabil da, dar nu avem o decizie finală, un verdict final. Sigur, explozii au mai fost în România, fără îndoială, nu e prima, dar este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc care este atât de afectat în structura lui, încât nu mai poate să fie reparat. Şi de aici, o seamă de probleme juridice, pe care vi le-am expus”, a arătat Dogioiu, precizând că statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor.

„Nenorocirea este că acele case au dispărut şi dispare dreptul de proprietate, adică e posibil să dispară, dacă blocul va fi demolat şi odată cu ele dreptul de proprietate. Sunt chestiuni juridice. Cum vor fi ele duse până la capăt şi care va fi forma finală a acestei ordonanţe pe care a iniţiat-o Ministerul Dezvoltării, rămâne de văzut”, a adăugat ea.

Explozia din Rahova: Ipoteza pe care merg anchetatorii privind cauza deflagrației

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina din Capitală, iar în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei, unde a avut loc explozia soldată cu trei morți, este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.

„În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, s-a găsit o fisură, s-au ridicat bucata de țeavă si cablul electric din proximitatea acesteia. Servesc la concluziile expertizei. La momentul de față nu putem să concluzionăm cu certitudine că aceasta este cauza 100%. E ipoteza principală”, a spus reprezentantul poliției.

Specialiştii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) au extras conducta de gaze care alimentează blocul din Rahova afectat de explozie, iar acesta ar fi prezentat mai multe fisuri.

Ţeava era legată de conducta principală şi trecea prin același tunel subteran prin care sunt trase cablurile electrice și alimentarea cu apă a blocului. Este posibil ca un scurtcircuit la cablul electric să fi dus la fisurarea conductei de gaz.

Acumularea din subteran s-a propagat apoi prin coloana verticală a blocului. Spaţiul era însă obturat, undeva deasupra etajului 5. Aşa ca gazul a ieșit printr-un grilaj de ventilație și s-a acumulat într-unul dintre apartamente, ceea ce a dus într-un final la explozie, cred specialiştii.