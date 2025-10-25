Explozia din Rahova. Distrigaz a identificat clienți în zonă care au pierderi de gaze pe instalațiile individuale sau comune

Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi, informează News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă, sâmbătă, 25 octombrie, în urma verificării reţelei de distribuţie de către reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.

Până la ora 14:00, echipele Distrigaz Sud Reţele prezente în teren au ajuns la 206 clienţi, din cei 451 programaţi astăzi. Distrigaz precizează că reluarea alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă se face individual, pentru fiecare client.

Astfel, conform Distrigaz Reţele, până la ora 14:00 a fost reluată alimentarea pentru 44 de clienţi, însă pentru 142 clienţi nu s-a putut face acest lucru întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce aparţine clienţilor. Alţi 20 de clienţi nu au fost prezenţi la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea cu gaze naturale a acestora.

Programul de reluare a alimentării continuă până la orele 20:00, pentru clienţii planificaţi pentru data de 25 octombrie 2025, mai informează sursa citată.

Compania Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit pe 17 octombrie, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropierea au fost sparte de suflul exploziei violente. În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii. Locatarii au sesizat încă de joi că există scurgeri de gaze. Distrigaz spune că echipele sale au închis alimentarea cu gaz încă de joi, dar vineri după explozie au găsit sigiliul rupt pe robinetul de la bloc.