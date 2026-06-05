Explozia dronei din Portul Constanța: Reacția lui Nicușor Dan, informat în timp ce zbura spre Muntenegru

Nicușor Dan a fost informat despre explozia dronei marine din Portul Constanța în timp ce zbura spre Summitul UE – Balcanii de Vest din Muntenegru, președintele spunând că este „este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine între Vama Veche și 2 Mai”.

El a fost informat în timp ce era în avionul Spartan cu care a călătorit spre Tivat. De asemenea, potrivit unor surse, președintele este permanent în legătură directă cu autoritățile din țară.

Președintele a plecat vineri dimineață spre Muntenegru și urmează să se întoarcă înapoi în țară tot vineri.

„Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit președintelui, se investighează modul în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

„Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”, a transmis Nicușor Dan.

„Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a adăugat el.