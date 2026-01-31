Explozie în cel mai important port din Iran. Autoritățile nu au anunțat cauza incidentului

Cel puțin o persoană a fost ucisă și 14 rănite într-o explozie care a avut loc în portul Bandar Abbas din Iran, însă cauza exploziei rămâne deocamdată necunoscută, informează Reuters.

Agenția de presă Tasnim a transmis că informațiile de pe social media potrivit cărora ținta exploziei ar fi fost un comandant al marinei Gărzii Revolutionare sunt „complet false”.

Presa iraniană a relatat că s-a început o anchetă privind cauza exploziei, însă alte detalii nu au fost furnizate. Autoritățile iraniene nu au putut fi deocamdată contactate pentru un comentariu, transmite Reuters.

Euronews relatează că surse din Iran atribuie incidentul unei scurgeri de gaze, în timpe ce altele susțin că respectiva clădire nu era conectată la rețeaua de gaz.

Israelul neagă orice implicare

De asemenea, într-un alt incident, patru persoane au fost ucise într-o explozie în orașul Ahvaz, aproape de granița cu Irakul, cauza fiind o scurgere de gaze, potrivit Tehran Times.

Doi oficiali israelieni au precizat pentru Reuters că Israelul nu a fost implicat în exploziile de sâmbătă care survin în contextul tensiunilor dintre Teheran și Washington în legătură cu reprimarea protestelor din Iran și programul nuclear al acestei țări. Nici Pentagonul nu a dat curs cererii unui comentariu.

Președintele SUA Donald Trump a anunțat pe 22 ianuarie că o „armada” americană se îndreaptă către Iran. Mai multe surse au spus, vineri, că Trump ia în calcul mai multe variante de acțiune împotriva Iranului, printre care și atacuri țintite asupra forțelor de securitate.

Sâmbătă dimineață, președintele iranian Masoud Pezeshkian a acuzat liderii din Statele Unite, Israle și UE că exploatează problemele economice ale Iranului, incitând la tulburări pentru „a diviza națiunea”.

Bandar Abbas, un port de o importanță majoră

Bandar Abbas, unde se află cel mai important port al Iranului, se află în strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă vitală între Iran și Iman, prin care trece 20% din producția mondială de petrol.

În port a avut loc o explozie majoră în aprilie 2025 în urma căreia au murit zeci de oameni, iar peste 1.000 au fost răniți. O comisie de anchetă a stabilit că explozia a fost cauzată de nerespectarea normelor de securitate și protecție civilă.

Iranul a fost zguduit de proteste la scară națională care au izbucnit în decembrie din cauza dificultăților economice și care au reprezentat o amenințare majoră pentru teocrația care conduce țara.

Cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise în timpul protestelor, printre care și 500 de membri ai forțelor de securitate, a declarat pentru Reuters un oficial iranian.

Exerciții navale anulate

Garda Revoluționară iraniană anunțase planuri legate de manevre militare navale în această săptămână, decizie care a determinat armata americană să ceară Gărzii să evite orice fel de comportament provocator în apele Golfului Persic.

Al Mayadeen TV – un post apropiat de Hezbollah și de regimul islamist din Iran – a anunțat sâmbătă după-amiază că preconizatele manevre militare din strâmtoare Ormuz, în care trebuiau să participe și nave rusești și chineze, au fost anulate, întrucât China și Rusia nu mai trimit forțe navale în regiune, cel puțin până la mijlocul lunii februarie.