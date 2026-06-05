Explozie în portul Constanța. Ambasada rusă intervine și numește Ucraina drept responsabil. Critici și pentru autoritățile române

Explozia din Portul Constanța a fost cauzată de o dronă maritimă ucraineană, a reacționat Ambasada Rusiei la București într-un comunicat în care acuză autoritățile române că furnizează intenționat informații incomplete.

De asemenea, ambasada rusă acuză și o încercare de învinovățire a Rusiei pentru incident. „Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, afirmă reprezentanță diplomatică.

În reacția sa după incidentul din Portul Constanța, Nicușor Dan spunea: „ Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”.

După ce o dronă s-a prăbușit pe 29 mai pe un bloc din orașul Galați, autoritățile române au decis închiderea Consulatului Rusiei la Constanța. Ulterior, el a avertizat că o continuare a incidentelor poate duce la expulzarea ambasadorului rus. Rusia a respins responsabilitatea pentru incident și a cerut să examineze ea drona.

După incidentul de astăzi din Portul Constanța, reprezentanții Moscovei au indicat direct Ucraina drept sursă a dronei explodate.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră”, a transmis Ambasada în comunicat.

Ministerul Apărării, acuzat de partea rusă că nu a informat complet, anunțase vineri dimineață că „drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”. „Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, preciza MApN.



