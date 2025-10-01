Explozie într-o clădire din Munchen, cel puțin un om a murit / Forțele speciale au intervenit pentru dezamorsarea mai multor dispozitive capcană / Celebrul Oktoberfest a fost suspendat

Intervenție a poliției germane la locul unui incident din Munchen, 1 octombrie 2025. Foto: Felix Hörhager / DPA / Profimedia

Celebrul Oktoberfest din Munchen, sudul Germaniei, a fost închis temporar miercuri, după ce în nordul orașului a avut loc un incendiu și o explozie în care a murit cel puțin o persoană, transmit Reuters și AFP.

Poliția a anunțat că mai multe dispozitive explozive au fost descoperite într-o clădire rezidențială unde a avut loc incidentul, și că investighează o posibilă legătură cu Oktoberfest, care are loc în apropierea centrului capitalei bavareze.

În cadrul unei operațiuni majore despre care poliția a spus că nu prezintă niciun pericol pentru siguranța publică, forțele speciale au investigat o zonă din nordul Münchenului, unde ziarul Bild și mai multe alte surse au raportat că s-au auzit împușcături și explozii.

Poliția a transmis că respectiva clădire de locuit a fost incendiată în mod deliberat în urma unei dispute familiale și că o persoană găsită acolo a murit, iar o alta este dată dispărută, dar nu se crede că se află în pericol.

Potrivit poliției, a fost necesară intervenția forțelor speciale pentru a dezamorsa dispozitive explozive găsite în clădire.

„În prezent, investigăm toate posibilitățile. Se examinează posibile legături cu alte locații din Munchen, inclusiv Theresienwiese (unde se află Oktoberfest)”, a precizat poliția muncheneză pe WhatsApp.

„Din acest motiv, deschiderea festivalului a fost amânată”, a adăugat aceasta.

Oktoberfest, cel mai mare festival popular din lume, a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie.

Pe site-ul său web, Oktoberfest a anunțat că va rămâne închis miercuri până la ora locală 17:00, în legătură cu explozia din nordul Munchenului.