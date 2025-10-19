Explozie la un bloc din Bistrița. Intervin pompierii

O explozie s-a produs duminică dimineața la un bloc din municipiul Bistrița, toate persoanele din imobil autoevacuându-se, potrivit primelor informații, transmite Agerpres.

„Pompierii militari intervin în municipiul Bistrița, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale”, anunță ISU Bistrița Năsăud.

Din primele informații nu sunt victime, toate persoanelor din bloc s-au autoevacuat.