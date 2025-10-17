Pericol major după explozia din cartierul Rahova pentru „orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 metri”, avertizează experții

Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a atras vineri atenția că, după explozia devastatoare produsă la blocul din cartierul Rahova al Capitalei, este periculos pentru oricine să se apropie de clădire, dar și să intre în imobilul de pe Strada Vicina, inclusiv pentru pompieri, care continuă operațiunea de căutare-salvare.

Specialiștii spun că există riscuri semnificative care pot apărea în situațiile de post-explozie, atât pentru structura afectată, cât și pentru echipele de intervenție și locuitorii din vecinătate.

Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri precizează că blocul afectat din cartierul Rahova are structură din panouri prefabricate, iar etajele rămase în consolă după deflagrație prezintă un risc ridicat: panourile care atârnă au legături structurale fragile, ce pot ceda oricând.

„Elemente de construcție de sute de kilograme pot să se desprindă și să cadă. Experiența inginerească arată că orice persoană aflată la o distanță mai mică de 12 m de zona afectată a construcției este în pericol”, avertizează AICPS.

Experții subliniază că inclusiv personalul de intervenție trebuie să manifeste prudență sporită, iar cetățenii să respecte cu strictețe perimetrele de siguranță stabilite la fața locului, pentru a evita accidentele.

AICPS precizează că experții tehnici atestați ai asociației se află la dispoziția autorităților pentru evaluarea structurii și stabilirea măsurilor tehnice adecvate de intervenție și consolidare.

Cel puțin trei persoane au murit și alte 14 au fost rănite vineri în urma exploziei produsă la un bloc din cartierul Rahova. Pompierii continuă operațiunile de căutare-salvare la acestă oră.

Evoluția evenimentelor pe HotNews.