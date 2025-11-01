Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara, sâmbătă, la prânz

O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, în jurul orei 12:00, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30-40 % din corp, a transmis ISU Timiş, citat de News.ro

Blocul unde a avut loc explozia urmată de incendiu se află pe Strada Cerna din Timişoara. Incendiul s-a produs la parterul unui apartament, potrivit ISU Timiş.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu două autospeciale de stingere cu apa şi spumă, o autoscară mecanică şi trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

„În urma evenimentului a rezultat o victimă de sex masculin ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conştientă şi cooperantă”, a precizat sursa citată.

În urma exploziei s-au autoevacuat în siguranţă aproximativ 60 de persoane.

Deocamdată, nu există informații despre cauza producerii exploziei.