Explozii în Sankt Petersburg, unde are loc „Davos-ul lui Putin”. Guvernator: „Le cer locuitorilor să nu iasă din case”

Coloană de fum după un atac ucrainean cu drone în Sankt Petersburg. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele ruse au interceptat 72 de drone în regiunea din jurul orașului Sankt Petersburg, unde se desfășoară un important forum de investiții, a afirmat sâmbătă guvernatorul regional.

„86 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad. Operațiunile de luptă continuă”, a scris pe Telegram guvernatorul Aleksandr Drozdenko, potrivit AFP.

„Sankt Petersburg a fost ținta unui atac de amploare desfășurat cu drone militare. Le solicit locuitorilor din Sankt Petersburg să rămână acasă și să nu iasă”, a spus, la rândul său, guvernatorul orașului Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov.

Aeroportul internațional Pulkovo, situat la sud de oraș, a anunțat o întrerupere temporară a traficului, fără a preciza motivul.

Imagini postate online au arătat drone de mari dimensiuni, mai multe explozii și coloane de fum în zona Sankt Peterburg, inclusiv la baza navală Kronstadt.

St. Petersburg #SPIEF '2026.

Kronstadt. The moment of impact at the port and the military plant. pic.twitter.com/sPUAwwNYbr — ꑭOstap Vyshnya 🇺🇦 (@VyshnyaOstap) June 6, 2026

Thick black smoke can once again be seen rising from the Kronstadt Marine Plant and Naval Base near St. Petersburg in Northwestern Russia, following reports of a Ukrainian drone attack against the base, with this occurring only a few days after the Boikiy, a Steregushchiy-class… pic.twitter.com/rx5ZWMRR5Y — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

O situație similară a avut loc și miercuri, la deschiderea Forumului de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, când drone ucrainene au lovit o instalație petrolieră și aceeași bază militară din apropiere.

Oaspeții care soseau la eveniment au fost întâmpinați cu un nor de fum negru în fundal.

Acest Forum se încheie sâmbătă, a doua zi după intervenția lui Vladimir Putin, când a intrat într-un scurt dialog cu președintele rus și europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Kremlinul a amenințat miercuri cu o ripostă puternică după atacul asupra unor ținte cheie din Sankt Petersburg.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că dronele ucrainene au lovit terminalul petrolier, și a declarat că au vizat și o instalație militară din Kronstadt, unde se află elemente ale Flotei Baltice a Rusiei și importante unități de construcție și reparare a navelor.