Exporturile accelerează, importurile apasă pedala la podea. Deficitul comercial trece de 25 miliarde de euro

În septembrie, România a vândut în străinătate bunuri de 9,46 miliarde de euro, cea mai mare valoare lunară din seria INS care începe în 2010. În aceeași lună a cumpărat din afară bunuri de 12,54 miliarde de euro, tot un record, potrivit datelor Statisticii publicate luni. Exporturile au crescut cu 6,3% față de septembrie 2025, importurile cu 9,8%, iar diferența dintre cele două ritmuri a produs un deficit lunar de 3,08 miliarde de euro, cu 22% mai mare decât acum un an și cel mai adânc septembrie din întreaga serie.

Pe hârtie, primele nouă luni arată echilibrat: exporturi +4,3%, importuri +4,1%. Dar cifra cumulată ascunde o schimbare de direcție. Deficitul de 25,54 miliarde de euro din ianuarie–septembrie e mai mare cu 884 de milioane decât în aceeași perioadă din 2025, iar alunecarea e în întregime opera trimestrului al treilea. În prima jumătate a anului, deficitul fusese cu circa 300 de milioane mai mic decât în 2025; în iulie–septembrie a urcat la 9,06 miliarde, față de 7,86 miliarde cu un an înainte, și a șters acel câștig.

Unde se adâncește gaura

Cea mai mare contribuție la deteriorare vine din grupa care face aproape jumătate din exporturile României. Mașinile și echipamentele de transport (45,4% din export, 36,9% din import) au crescut la export cu doar 2,0%, în timp ce importurile au urcat cu 5,6%. Deficitul grupei a ajuns la circa 3,0 miliarde de euro, față de 1,7 miliarde în 2025.

Urmează combustibilii, unde importurile (+16,8%) și exporturile (+17,0%) au crescut aproape la fel de repede, dar de la baze diferite: România importă aproape dublu față de cât exportă, așa că aceeași rată de creștere înseamnă un deficit mai mare. Produsele chimice, cu importuri de 15 miliarde de euro și exporturi de 4,3 miliarde, rămân cea mai mare gaură structurală a balanței.

În sens invers lucrează alimentele: exporturi +8,9%, importuri −1,7%, iar deficitul agroalimentar s-a redus cu peste 600 de milioane de euro. Un efect similar vine din mărfurile clasificate după materia primă, unde exporturile au crescut cu 7,1%, iar importurile au stagnat.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: