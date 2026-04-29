Exporturile de petrol ale Rusiei, afectate în mică măsură de atacurile ucrainene/ Zelenski vrea să lovească obiective la distanțe mai mari

Rafinăria din orașul Tuapse, Rusia, care a luat foc în urma unui atac ucrainean cu drone, pe 28 aprilie 2026. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rusia a reuşit în aprilie să menţină cantităţile de ţiţei din porturile sale cheie la nivelul din martie, în pofida atacurilor ucrainene cu drone, iar în mai s-ar putea înregistra chiar o creştere, conform surselor din industrie şi comerţ şi estimărilor Reuters. Pe de altă parte, președintele Zelenski anunță că rachetele și dronele Ucrainei vor lovi obiective aflate la mare distanță de granița comună, transmite Agerpres.

Atacurile cu drone asupra porturilor şi infrastructurii de conducte au afectat încărcarea ţiţeiului din porturile de la Marea Neagă şi Baltică la finalul lui martie şi începutul lui aprilie, dar nu au dus la o reducere generală a livrărilor.

Întrerupri temporare provocate de atacuri

Exporturile şi transporturile de tranzit pentru sortimentele de ţiţei Urals, Siberian Light şi KEBCO din porturile Primorsk, Ust-Luga şi Novorossiisk în aprilie sunt estimate la aproximativ 2,2 milioane barili pe zi (bpd). Este aproximativ acelaşi nivel ca în martie, conform surselor de pe piaţă.

Exporturile de ţiţei de la Ust-Luga au fost suspendate în 25 martie, după o serie de atacuri, şi reluate în 7 aprilie. Şi în portul Novorossiisk s-a reluat parţial transbordarea de ţiţei şi produse petroliere în 9 aprilie, după patru zile de suspendare în urma loviturilor ucrainene.

Analiştii se aşteaptă ca Rusia să-şi poată majora încărcăturile de ţiţei în mai, pe fondul îmbunătăţirii condiţiilor meteo în porturi, al excedentului de ţiţei şi al stocurilor acumulate, excluzând perturbările externe.

„Există cantităţi mari de petrol în sistem, toată lumea este interesată de exporturi”, dar noi atacuri cu drone ar putea perturba planurile Moscovei de a majora exporturile, a declarat o sursă pentru Reuters.

Între timp, reluarea livrărilor de ţiţei către Slovacia şi Ungaria via conducta Drujba ar putea atenua presiunile asupra porturilor ruseşti, livrările totale către cele două ţări fiind estimate la 200.000 barili pe zi (bpd). Este aproximativ acelaşi nivel ca în luna martie, conform surselor de pe piaţă.

În schimb, oprirea tranzitului ţiţeiului din Kazahstan către Germania va majora volumele de tranzit de la producătorii din Kazahstan care folosesc porturile ruseşti. Kazahstanul a exportat anul trecut prin Drujba către Germania 2,1 milioane de tone de petrol, iar în primul trimestru din 2026 aproximativ 730.000 de tone.

Bombardamente la peste 1.500 km distanță

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina va continua să extindă raza de acţiune a atacurilor sale asupra obiectivelor strategice de pe teritoriul Rusiei, publicând imagini cu ceea ce el a afirmat că ar fi un atac asupra unei ţinte aflate la o distanţă de peste 1.500 km.

În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile pe teritoriul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinării, depozite şi porturi petroliere şi de a paraliza cea mai importantă sursă de finanţare a Moscovei pentru războiul din Ucraina, pe fondul creşterii preţurilor la nivel mondial ca urmare a conflictului din Iran.

Într-o postare pe platforma X, Zelenski a declarat că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat un atac reuşit în adâncul teritoriului rus, calificându-l drept „o nouă etapă în utilizarea armelor ucrainene pentru a limita potenţialul de război al Rusiei”.

Preşedintele ucrainean a postat o înregistrare video în care se vede o coloană de fum ridicându-se spre cer, dar nu a precizat care a fost ţinta lovită. „Distanţa în linie dreaptă este de peste 1.500 de kilometri. Vom continua să extindem aceste raze de acţiune”, a adăugat el.

Producție internă de rachete a Kievului

SBU confirmase anterior că dronele sale au lovit în timpul nopţii trecute o staţie de pompare a petrolului situată în apropierea oraşului rusesc Perm, la aproximativ 1.500 km de Ucraina.

Un atac ucrainean cu drone a provocat marţi un incendiu de proporţii la o rafinărie de petrol din oraşul-port Tuapse, de pe coasta rusă a Mării Negre, acesta fiind al treilea atac asupra rafinăriei respective în mai puţin de două săptămâni.

Ministerul Apărării ucrainean a declarat că, începând din 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă împotriva ţării vecine, Ucraina a extins raza de acţiune a atacurilor împotriva Rusiei cu 170%. În plus, armata ucraineană şi-a constituit un stoc de arme cu rază lungă de acţiune produse pe plan intern.

În februarie, drone ucrainene au lovit rafinăria din Uhta, situată în regiunea rusă Komi, la aproximativ 1.750 km de graniţa cu Ucraina, au declarat oficialii regionali.