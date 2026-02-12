Un atac ucrainean cu drone a lovit importanta rafinărie de petrol din Volgograd. Activitatea, suspendată

Un roi de drone ucrainene a provocat un incendiu de proporții la o importantă rafinărie de petrol rusă din Volgograd, pe 11 februarie 2026. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rafinăria de petrol din Volgograd, din sudul Rusiei, deținută de Lukoil, și-a suspendat miercuri activitatea de prelucrare a petrolului după un incendiu de proporții izbucnit în urma unui atac ucrainean cu drone, au declarat joi două surse din industrie, potrivit Reuters.

Atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești s-au mai calmat oarecum în ianuarie, pe fondul negocierilor de pace, dar au crescut în intensitate în ultimele zile.

Sursele citate de Reuters au spus că o piesă cheie a echipamentului, unitatea de distilare a țițeiului CDU-1, care reprezintă 40% din capacitatea fabricii, a fost avariată.

Capacitatea CDU-1 este de aproximativ 18.600 de tone metrice pe zi, sau aproximativ 140.000 de barili pe zi.

Lukoil nu a răspuns la solicitarea de a comenta incidentul.

În 2024, rafinăria din Volgograd a prelucrat 13,5 milioane de tone metrice de petrol, sau aproximativ 5% din volumul total al rafinăriilor rusești.

Rafinăria a produs 6 milioane de tone de motorină, 1,9 milioane de tone de benzină și 700.000 de tone de păcură.

Atacuri ucrainene în timpul nopții

Forțele ucrainene au efectuat în timpul nopții de miercuri spre joi atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective militare și energetice din mai multe regiuni rusești, inclusiv asupra unei rafinării situate în nordul țării, la aproape 2.000 de kilometri de granița dintre cele două țări, au anunțat autoritățile locale.

Aceste atacuri ucrainene au venit după un atac masiv al forțelor ruse, efectuat tot cu drone și rachete, împotriva mai multor regiuni ucrainene, au scris anterior agențiile EFE și DPA.

Presa ucraineană a relatat despre un atac cu drone Liutâi asupra unei rafinării din Republica Komi din nordul Rusiei, care a mai fost atacată de Kiev și în august 2023.

Serviciile de urgență locale au confirmat cel puțin un atac cu drone, dar nu au furnizat detalii despre daune. Imagini de pe social media sugerează că rafinăria a fost afectată, dar informația nu a putut fi verificată, notează Agerpres.

De asemenea, autoritățile au anunțat că aeroportul din orașul Uhta din această republică a fost închis temporar din motive de securitate.

Tot în nordul Rusiei, autoritățile au comunicat că doi oameni au fost răniți într-un atac separat cu drone în regiunea Tambov. Guvernatorul Evgheni Pervâșov a afirmat că resturile unei drone au lovit un colegiu tehnic și un magazin în orașul Miciurinsk.

Și guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocearov, a anunțat că sistemul de apărare antiaeriană a respins un atac cu rachete în timpul nopții, ce a dus la evacuări în perimetrul localității Kotluban.

Imagini și videoclipuri difuzate pe rețelele de socializare par să arate explozii multiple în regiune. Inițial, nu au fost raportate victime sau daune aduse infrastructurii civile.

Surse ucrainene au susținut că au fost lovite și depozite de rachete în zona Volgograd.

Zelenski: Peste 800.000 de ținte rusești, „lovite de drone” în ultimul an

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la sfârșitul lunii ianuarie, cu ocazia prezentării inițiativei „E-Puncte” pentru evaluarea eficienței unităților de drone, că „peste 80% din țintele inamice sunt distruse de drone”.

El a menționat că „majoritatea absolută sunt drone produse intern și este foarte încurajator că acestea sunt drone fabricate în Ucraina”.

Zelenski a adăugat că, „doar în ultimul an, 819.737 de ținte au fost lovite de drone”. „Și înregistrăm clar fiecare lovitură. De asemenea, acordăm puncte pentru fiecare lovitură”, iar „sistemul nostru electronic de puncte, bazat pe bonusuri, funcționează pentru a amplifica rezultatele apărării noastre”.

În acest discurs, rostit la 26 ianuarie și publicat pe site-ul Președintelui Ucrainei, liderul de la Kiev a evidențiat că, în decembrie, unitățile ucrainene au neutralizat „35.000 de ocupanți”, care au fost uciși sau răniți grav. El a comparat acest rezultat cu pierderile armatei sovietice în zece ani de război din Afganistan, care au fost jumătate din cât au pierdut rușii într-o singură lună din acest război.

Zelenski a subliniat că „sarcina unităților ucrainene este să asigure un nivel de distrugere al ocupanților la care pierderile rusești să depășească numărul de întăriri pe care le pot trimite lunar forțelor lor”. „Când vorbim de 50.000 de pierderi rusești pe lună, acesta este nivelul optim”, a adăugat el, explicând că „sarcina Ministerului Apărării din Ucraina (…) este să garanteze exact acest nivel de pierderi rusești”, iar acest lucru poate fi realizat „în primul rând – prin drone, fără îndoială, de toate tipurile”.

Zelenski a vorbit și de necesitatea asigurării unui nivel suficient de ridicat de pregătire și coordonare a luptătorilor și unităților ucrainene, subliniind importanța tehnologiilor în continuarea acestui război.