Expoziție de artă unică la Londra: acuarele nemaivăzute în public, expuse la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria

Institutul Cultural Român de la Londra anunță în premieră organizarea unei expoziții excepționale dedicate Reginei Maria a României, în anul aniversar al împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa.

Intitulată „Marie of Romania, Artist Queen”, expoziția va fi găzduită între 18 septembrie și 12 octombrie 2025 la prestigioasa The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery din Londra, un spațiu oferit cu generozitate de Fundația Majestații Sale Regele Charles III.

Pentru prima dată, publicul din Marea Britanie va putea admira o parte din creațiile artistice ale Reginei Maria – acuarele florale păstrate în manuscrisele Academiei Române și expuse acum sub formă de litografii de înaltă calitate

Lucrările Reginei vor intra într-un dialog vizual unic cu opere din colecția Transylvania Florilegium, proiect comisionat de Regele Charles III, care prezintă 29 de lucrări botanice semnate de artiști invitați.

Lor li se adaugă două acuarele realizate chiar de Majestatea Sa, reprezentând peisaje rurale din România.

Expoziția este curatoriată de Dr. Shona Kallestrup, istoric de artă la University of St Andrews, instituție academică de prestigiu unde sunt studiate și promovate creațiile vizuale ale Reginei Maria. Istoricul și cercetătorul Sorin Mărgărit este co-curator al expoziției.

Programul include și o serie de conferințe și evenimente conexe, susținute de experți internaționali, care vor aduce în prim-plan multiplele dimensiuni ale Reginei Maria – artistă, scriitoare, diplomată și personalitate definitorie a Europei începutului de secol XX.

„Această expoziție reprezintă un moment remarcabil pentru România și Marea Britanie deopotrivă. Regina Maria este o punte culturală și diplomatică între cele două țări, iar expunerea creațiilor sale la Londra, în dialog cu lucrările botanice susținute de Regele Charles, oferă o perspectivă unică asupra moștenirii regale și artistice. Suntem onorați și bucuroși că putem realiza acest proiect”, spune Aura Woodward (foto, dreapta), directoare a ICR Londra și fostă directoare executivă a fundațiilor caritabile patronate de Majestatea Sa Regele Charles în România.

Anul 2025 marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, nepoata Reginei Victoria și o figură istorică esențială pentru România și Europa.

Suverana este amintită pentru contribuția decisivă la recunoașterea internațională a României Mari la Conferința de Pace de la Paris din 1919, dar și pentru talentul său artistic și literar, care i-au asigurat un loc distinct în cultura europeană.

Expoziția „Marie of Romania, Artist Queen” se conturează a fi un proiect aniversar de importanță majoră pentru diplomația culturală românească și un eveniment care va întări legăturile istorice și culturale dintre România și Marea Britanie.

Expoziția este organizată de ICR Londra, cu sprijinul University of St Andrews, în colaborare cu Academia Română și The King’s Foundation.

Proiectul este realizat printr-un parteneriat susținut de Macromex, Impactum Group și Rețeaua de Sănătate “Regina Maria”, prin co-producătorii proiectului Upgrade 100 și Eidos Foundation.

Organizatorii încearcă să găsească soluții pentru a oferi expoziția și publicului din România, la finalul acestui an.

Articol susținut de Upgrade100