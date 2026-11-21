De la brutalismul din arhitectură, care a eliminat decorațiunile și a lăsat locul volumelor și materialității, cea mai nouă expoziție deschisă la Muzeul Național de Artă a României expune limitările inteligenței artificiale generative în artă.

„BrutAIsm” nu se înscrie în programul managerial al muzeului, care este „contra-AI”, bazat pe apropierea de artă și de relația directă cu capodoperele. Este însă o „expoziție manifest”, după cum o descrie directorul Erwin Kessler.

Prezentarea proiectului semnat de Andrei Ivănescu și Sebastian Comănescu, împreună cu o echipă extinsă, a dus la regândirea lucrurilor. „Această expoziție se folosește de inteligența artificială pentru a se constitui într-un manifest contra excesului utilizării inteligenței artificiale în creativitate”, spune Kessler. Arată caracterul limitator al modelelor de inteligență artificială în ceea ce privește creația.

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