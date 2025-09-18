Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de Grecia din motive legate de România / Prima reacție a avocatului oligarhului

Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece Plahotniuc este anchetat şi de România pentru falsificare de documente şi i se cer explicaţii în legătură cu acest caz, a declarat pentru Reuters o sursă juridică elenă.

O sursă juridică greacă a declarat, sub condiţia anonimatului, că Ministerul Justiţiei din Grecia a suspendat extrădarea oligarhului deoarece acesta este anchetat şi în România pentru falsificare de acte şi acum i s-a cerut să dea explicaţii unui procuror grec în acest caz, scrie Reuters, conform News.ro.

Oligarhul urma să fie extrădat din Grecia săptămâna viitoare, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. Miercuri, Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat că procesul de extrădare a oligarhului fugar a fost suspendat de Ministerul Justiției din Grecia, fără a fi precizate motivele.

Plahotniuc este în arest preventiv la Atena.

Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc

Oligarhul moldovean insistă să se întoarcă la Chişinău după ce procesul său de extrădare către Republica Moldova a fost suspendat miercuri de Ministerul grec al Justiţiei, a declarat joi presei avocatul său, Lucian Rogac.

„Aş dori să clarific anumite aspecte referitoare la informaţia vehiculată conform căreia Vladimir Plahotniuc ar fi refuzat extrădarea. Această informaţie este falsă. Domnul Plahotniuc a spus încă din prima zi că doreşte să fie extrădat în Republica Moldova”, a declarat avocatul Lucian Rogac, citat de agenţia rusă de presă de stat TASS.

În ce dosare este cercetat Plahotniuc

Plahotniuc a condus Partidul Democrat, care s-a aflat la guvernare în Republica Moldova în perioada 2016-2019, dar a participat și la guvernarea din 2009. Oligarhul figurează în numeroase proceduri penale în Republica Moldova în legătură cu infracţiuni legate de deturnarea de fonduri de stat şi transferul ilegal al acestora în afara Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc – cândva foarte influent în politica şi afacerile din Republica Moldova – a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea, și a fost dat în urmărire.

Pe masa procurorilor moldoveni sunt mai multe dosare în care fostul politician este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, îmbogăţire ilicită, exces de putere, corupere activă şi fals în acte publice.

El a fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „frauda bancară”, adică scoaterea din băncile moldovenești a unui miliard de dolari în 2014, dar este si cercetat pentru presupusa mituire a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cu o geantă cu bani în schimbul unor favoruri politice. Dodon este cercetat în prezent în cadrul unui dosar deschis pe acest fapt și respinge acuzațiile care i se aduc.

Vladimir Plahotniuc este în prezent pe lista persoanelor sancţionate de UE, Marea Britanie, SUA şi Canada. Locul unde s-ar afla Plahotniuc nu este confirmat oficial, însă se vehiculează că acesta s-ar afla în Turcia ori în Emiratele Arabe Unite.