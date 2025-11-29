„Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”. Un fost șef al diplomației române atrage atenția asupra implicațiilor legate de viitorul Peninsulei Crimeea

Fostul ministru de externe și consilier prezidențial Cristian Diaconescu a avertizat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi24, că „o recunoaștere de facto” a apartenenței Peninsulei Crimeea la Rusia ar putea pune în discuție „întreaga procedură de delimitare a spațiilor maritime în Marea Neagră”, transmite News.ro.

„Dacă ar apărea, să spunem, o recunoaştere de facto – nu prea se înţelege ce înseamnă recunoaşterea e facto şi nu de jure – a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, practic ar putea fi pusă în discuţie şi întreaga procedură de delimitare a spaţiilor maritime în Marea Neagră. Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”, a declarat Cristian Diaconescu, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

El a explicat că nu se știe care va fi perspectiva Rusiei față de operațiunile economice românești din Marea Neagră.

„În 2027, sperăm, platformele Neptun Deep şi platformele continentale vor începe exploatarea. Dacă hidrocarburile vor reuşi să fie folosite de noi, împreună cu norvegienii cred că acoperim cea mai mare parte a necesarului european (…). În condiţiile în care teoretic, fără niciun fel de altă nuanţare, discutăm de un tip de pace în Marea Neagră, deci flota rusă va reveni la Sevastopol, nimeni nu-i va putea ataca, pentru că, nu-i aşa, există un anumit tip de acord reciproc, iar ei vor putea face ceea ce vor dori”, a adăugat fostul ministru de externe.

SUA, propunere de recunoaștere a controlului rusesc asupra teritoriilor ucrainene ocupate

Cotidianul britanic The Telegraph a scris vineri că emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu o propunere de acord de pace în care Washingtonul ar recunoaște controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate, printre care și Crimeea, pe care Kremlinul a anexat-o ilegal din 2014.

Planul de recunoaștere a teritoriului, care încalcă convenția diplomatică a SUA, ar putea fi pus pus în aplicare, în ciuda îngrijorărilor aliaților europeni ai Ucrainei, care au avertizat asupra efectului dramatic pe care l-ar avea decizia.

Președintele Rusiei a declarat joi că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritoriu rus va fi una dintre problemele cheie în negocierile privind planul de pace al omologului său american.