Extrema dreaptă germană, AfD, pe primul loc într-un sondaj de opinie care dă fiori partidelor tradiționale

Sondajul care confirmă popularitatea AfD arată de asemenea că majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de mandatul cancelarului creștin-democrat Friedrich Merz, scrie Politico.

Alternativa pentru Germania (AfD) a devenit cel mai popular partid din această țară, potrivit unui nou sondaj surprinzător, publicat marți.

Potrivit sondajului realizat de Institutul Forsa pentru Cercetare Socială și Analiză Statistică, 26% dintre germani ar vota pentru AfD, dacă alegerile ar avea loc acum.

Acest rezultat plasează partidul de extremă dreapta înaintea blocului conservator al cancelarului german Friedrich Merz, care a coborât pe locul al doilea, cu 24% din voturi.

Creștin democrații germani mențin în continuare un ușor avantaj față de AfD într-o medie a tuturor sondajelor electorale, dar pentru partidele tradiționale din Germania, acest lucru nu inspiră deloc optimism.

AfD a obținut aproape 21% din voturi la alegerile federale din februarie, cel mai bun rezultat din istoria sa, și este cel mai mare partid de opoziție din Bundestagul german.

Germanii, nemulțumiți de Merz

AfD a fost fondat ca partid cu o singură temă, în urmă cu mai bine de un deceniu, de un grup de profesori de economie care, în mijlocul crizei datoriilor din Europa, s-au opus monedei unice și ajutorului financiar pentru țările îndatorate.

În primii ani, partidul a obținut în mod regulat rezultate de o singură cifră la alegerile federale și statale.

Condus în prezent de Alice Weidel, o fostă economistă cu poziții radicale declarate, AfD promovează în prezent o linie dură împotriva imigranților și poziții populiste de dreapta.

Unii politicieni din mainstream susțin că partidul este atât de extremist încât ar trebui interzis în temeiul dispozițiilor Constituției germane menite să împiedice repetarea trecutului nazist al țării.

Sondajul Forsa a indicat, de asemenea, că, pe măsură ce Merz se concentrează pe probleme de politică externă, cum ar fi războiul din Ucraina și relația Europei cu SUA sub președintele Donald Trump, el se confruntă cu probleme politice din ce în ce mai mari în țara sa.

Majoritatea germanilor sunt nemulțumiți de mandatul lui Merz, 67% dintre ei declarând că nu sunt „mulțumiți” de performanța sa după 100 de zile de mandat, potrivit sondajului.

Următoarele alegeri federale germane vor avea loc în 2029.

Tendința europeană

Având în vedere că partidul de extremă dreapta Adunarea Națională conduce deja în sondaje în Franța, sondajul din Germania va alimenta probabil neliniștea liderilor mainstream din întreaga Europă.

Partidele populiste de dreapta au obținut rezultate bune în alegerile din ultimii ani, din Polonia până în România și din Portugalia până în Olanda, scrie Politico.

În Marea Britanie, partidul de extremă dreapta Reform UK al lui Nigel Farage se află, de asemenea, în fruntea sondajelor, pe fondul nemulțumirii generale a publicului față de guvernul laburist al prim-ministrului Keir Starmer.